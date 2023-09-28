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布碌崙鎚殺案兇手過堂 最高判終身監禁

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用再出庭，被指控犯有二級謀殺罪，最高可判終身監禁。（本報資料照片）
布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用再出庭，被指控犯有二級謀殺罪，最高可判終身監禁。（本報資料照片）

布碌崙(布魯克林)租客鎚殺案兇嫌葉麗用，27日下午在布碌崙高等法院再次出庭，布碌崙地區檢察官辦公室表示，對其提出一項二級謀殺、兩項二級企圖謀殺、攻擊和非法持有武器等指控，申請保釋也再次遭拒；若最嚴重罪名成立，可面臨25年至終身監禁。

現年47歲的葉麗用與同為租客的趙招招租住在日落公園的一間公寓內，因合租期間糾紛頻發，兩人經常吵架，葉麗用與第三房租客一家原本打算8月底搬離；不料在8月23日一次激烈的爭吵中，葉拿鐵鎚殺死了趙招招，並造成其五歲兒子和三歲女兒重傷，目前兩名幼童傷勢都已好轉。

當日庭審上，葉麗用與8月底出庭時模樣變化不大，身穿著灰綠色囚服，雙手被銬在背後，神情嚴肅；他的辯護律師加利文(Molly Jack Gallivan)表示已收到檢方傳來的指控書副本，針對指控，葉表示不認罪。法官也再度拒絕其保釋申請，下一次出庭日期為11月8日(周三)。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)稍後發布聲明指出，據死者的傷勢，葉在案發當日毆打並勒死了趙招招，接著用鐵鎚殘暴地打傷她的兩名幼童，「這是對一名母親和她手無寸鐵的孩子們發動的可怕、痛苦、且殘酷的襲擊」；通過這次起訴，我們將為趙招招、她的孩子、以及傷心欲絕的家人、朋友們伸張正義。

根據調查，兇嫌在案發後打電話給另名室友，讓其過來接自己的兒子，當室友回到公寓時，發現廚房地上和牆壁全是血跡，兇嫌手中還握著兇器，站在趙招招和兩名幼童的身邊；室友之後走到屋外報警，兇嫌不久後在公寓樓外被逮捕。

趙招招被送往信義會醫院(Lutheran Hospital)，但因頭部和身體遭遇巨大創傷，最終不治身亡；她的孩子則在表維醫院(Bellevue Hospital)的小兒創傷部門接受治療，目前已轉移至復健機構，繼續療傷。

針對葉的幾項指控中，最主要的罪名是一項二級謀殺罪，據檢方辦公室所述，若罪成可面臨25年至終身監禁。

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