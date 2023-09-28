日落公園塌樓案 華裔開發商判2-4年

布碌崙日落公園華人社區的建築工地發生牆體坍塌事故，造成一人死亡，華裔建商劉家席被判二至四年監禁。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 2018年發生一起建築工地坍塌事故，負責該工程的華裔 建築商劉家席(Jiaxi Liu，音譯)，遭控過失殺人、稅務欺詐等罪名；他27日在布碌崙高等法院接受量刑，法官指出被告雖不存在蓄意殺人，但過失殺人罪責難逃，判處二至四年監禁，律師稱對此量刑「相當滿意」。

2018年4月至9月間，劉家席旗下的WSC Group公司雇用多名建築工人，在日落公園39街714號的工地進行拆除、挖掘、打地基工作，建造一棟包括地下停車場的四樓建築物；過程中，建築工人和附近住宅的屋主們都曾警告工地潛在的危險情況，同年9月12日，現場的一部分支撐架和與公寓樓相鄰的磚石牆發生坍塌，困住其中一名建築工人，47歲的桑切斯(Luis Almonte Sanchez)直到隔日才被尋獲遺體。

49歲的劉家席此前已獲具結釋放(release on recognizance)，經過無陪審團審判，法官陳丹尼(Danny Chun)判定他過失殺人、提供虛假備案文書、違反工人賠償法的欺詐、和稅務欺詐罪名成立，恐面臨8至16年監禁。

劉家席的家人與律師談話。(記者顏潔恩／攝影)

27日開庭當天，他身穿灰色外套自行走上被告席，神情淡然；檢方表示，劉沒有採取任何行動來加固工地，拒絕讓安全人員做事，存在大量違規操作，正是這些舉措導致工人送命，希望法官能綜合考慮這些因素，對每項罪名判處更多的刑罰。

辯護律師則反駁道，劉自案發後態度始終良好，從未錯過出庭，許多情況和罪名跟他相似的人往往可以獲得緩刑(probation)；而之前在法院上請了多名工友作證，儘管沒有身分、是弱勢群體，但劉並沒有拒絕給薪或欺負他們。

「這件事故的發生並不是因為他想要省錢」，律師指劉在出事前一直配合樓宇局工作，提交了相關文件並獲得批准，工地卻存在危險，「對此劉已經盡了自己的責任」；「他知道他犯了錯，這是一起不幸的悲劇，他感到很抱歉」，希望法官能判處最低刑罰。