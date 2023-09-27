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紐約市「住房券」首度擴大範圍 5大區外可用

記者張心／紐約報導
亞當斯宣布，紐約市放寬住房券使用地域限制，為低收入群體提供更多住房選擇。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布，紐約市放寬住房券使用地域限制，為低收入群體提供更多住房選擇。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)26日宣布，允許在紐約市五大區以外的紐約州地區使用住房券，緩解城市遊民所壓力的同時，也為低收入群體提供更多居住選擇。

可在紐約州62郡縣通行

此舉是紐約市歷史上首次放寬住房券使用範圍限制。迄今為止，「城市遊民和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)發放的住房券僅限於紐約市內使用，但新政施行後，住房券可以在紐約州62個郡縣中通行。CityFHEPS由市社會服務局(DSS)管理，為無家可歸的市民支付大部分房租，使他們以遠低於市場價的租金得有定所。

期緩解遊民所爆滿危機

亞當斯指出，放寬住房券地域限制旨在為低收入無家可歸者提供更多住房選擇，且可以緩解紐約市自無證移民湧入起，幾近崩潰的遊民收容所承載系統。根據市府統計，目前全市遊民所人口已經飆升到11萬3000人，因為自去年春季迄今，已有12萬5000名無證客來到紐約，其中超過6萬人選擇留在遊民所中。加上紐約市平價屋數量不足，這些人也無處可去，只能通過擴大住房券使用地域範圍為他們提供搬家選擇。

低收入戶更多住房選擇

「我們的遊民所已經不堪重負，但放眼五大區，還有成千上萬的家庭沒有平價屋可住。」亞當斯說，新政將給留在紐約市的低收入人群搬出遊民所的機會，紐約州其他地區還有許多平價屋可選擇，他們的搬走也能給紐約市遊民所騰出新空間，畢竟新無證客還在一批一批的來，不知道還有多少新移民需要住進遊民所。

市府最初把新政交予紐約州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)審核，誰知不到30天內就拿到了批准，使該政策得以實施。市府表示，此前並未和全州其他政府協商，但預計不會遭到紐約州其他地區民代的反對，因為能夠拿到住房券的人，都是無證移民危機前就住進遊民所的人，他們都有工作許可。

「我希望全州的政府都能夠張開懷抱歡迎這些紐約市民，為他們提供好的工作機會。」亞當斯說。市議長歐德思表示，此舉為緩解住房危機開了個好頭，市議會將和市府緊密合作落實這項政策；前市議長柯魁英(Christine Quinn)也表示讚許，認為新政在幫助住房券持續者的同時，也能夠為上州房東帶來穩定的收入。

遊民 紐約市 低收入

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