糧食券申請量飆 處理速度急降

根據最新報告，紐約市上個財年處理現金援助和糧食券援助計畫(SNAP)的速度創近十多年來的歷史新低。(記者胡聲橋╱攝影)

根據最新報告，紐約市 上個財年處理現金援助和糧食券 援助計畫(SNAP)的速度創近十多年來的歷史新低，市府表示會增加人手並加急培訓，加速處理急劇增加的申請。

在過去十年或更長時間裡，負責管理現金援助和糧食券的人力資源管理局(Human Resources Administration)常常都能在聯邦或州規定的截止日期內，處理大多數食品券和現金援助申請，處理量一般不會低於總申請量的80%。

但最新發布的市長年度管理報告顯示，從去年7月1日至今年6月30日的2023財年，人力資源管理局的處理速度急劇下降，在規定的30天內只處理了39.7%的糧食券申請；現金援助則更誇張，處理率只有28.8%，是2010年以來的最低水平；相比之下，上一財年的這一比率為82.3%。

市政府官員將之歸因於州政府去年將部分申請處理處理期限從45天縮短到30天；且人手不足也是原因之一，根據紐約市主計長於今年發布的一份報告，因為員工的高離職率和退休率，人力資源管理局有15%的員額空缺。

另一方面，愈來愈多紐約人陷入貧困。數據顯示，截至7月，有170多萬人正在領糧食券福利，而2019年疫情開始前，這一數字為150萬；2023財年現金援助申請就前一年相比，增加了30%，是自2008年以來的最高水平。

專注於幫助低收入 人群的猶太非營利機構Met Council的首席執行官格林菲爾德(David Greenfield)說，向他的食品銀行求助的人，在近一年增加了25%，「需要幫助的人愈來愈多，而能夠幫助他們的人卻愈來愈少」。

而社會服務局發言人則表示，此兩項目的平均案件量申請是過去五年來最高的，她將繼續積極招聘、培訓和重新部署員工，實施流程改進，簡化遠程流程，以加速處理。