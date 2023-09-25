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葛謨支持亞當斯「無證客將毀滅紐約」批拜登、霍楚移民政策「瘋狂」

記者和釗宇／紐約報導
前紐約州長葛謨24日表示，市長亞當斯稱「無證客危機將毀滅紐約市」的判斷是正確的，並表示總統拜登和州長霍楚的移民政策已經「瘋狂」。(美聯社)
前紐約州長葛謨24日表示，市長亞當斯稱「無證客危機將毀滅紐約市」的判斷是正確的，並表示總統拜登和州長霍楚的移民政策已經「瘋狂」。(美聯社)

因性騷醜聞下台的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)24日表示，市長亞當斯(Eric Adams)稱「無證客危機將毀滅紐約市」的判斷是正確的，並表示總統拜登和州長霍楚(Kathy Hochul)的移民政策已經「瘋狂」。

葛謨在24日的一次教會活動上說，聯邦政府沒能管控無證客危機，紐約市已經不堪重負，「我們不能再繼續強硬支撐，很明顯的事實是，紐約市不能單獨為無證客危機買單，這是一筆又一筆數十元的巨款，而且紐約市現在也正面臨疫情後的遊民危機、犯罪問題、居民逃離、商家離開等問題。」

葛謨隨後對現任州長霍楚展開批評，他表示，霍楚一直拒絕強制紐約州其他地區接收無證客，目前州府和聯邦政府採取的應對策略沒有任何意義，甚至已經瘋狂，「亞當斯是對的，這種情況是不可持續的，也是不公平、沒有道理的。」

亞當斯本月早些時候警告稱，無證客危機可能摧毀紐約市；葛謨表示，無證客危機不是紐約市的問題，首先應當是聯邦和州的問題；「聯邦政府必須承擔責任，通過巧妙的辦法管控移民人口，確保公平；而且，聯邦政府也應該拿出資金，最不應該為這場危機買單的正是紐約市的納稅人。」

他表示，「亞當斯曾說，紐約市不應該獨自承擔這場危機，現在是時候與亞當斯團結在一起；我們需要來自聯邦政府和州府的幫助。」

葛謨同時還批評了民主黨應對犯罪的政策，他說，「人們因為害怕遭遇犯罪而避免上街，這是一個艱難的事實；而現在有太多政客，尤其是我所在的民主黨，一直對犯罪問題視而不見、充耳不聞，還說犯罪問題是共和黨人的陰謀。這完全沒有道理，犯罪正在傷害民眾，而且有七、八成的犯罪受害者都是有色人種和低收入居民。」

紐約市 無證客 亞當斯

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