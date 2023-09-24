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熱帶風暴奧菲莉亞來襲 紐約大風雨急降溫 多個航班延誤

記者張心／紐約報導
紐約州和新澤西州受熱帶風暴奧菲莉亞影響，陣雨和大風將持續至下周。(記者張心／攝影)
紐約州和新澤西州受熱帶風暴奧菲莉亞影響，陣雨和大風將持續至下周。(記者張心／攝影)

熱帶風暴奧菲莉亞(Ophelia)23日登陸紐約，給全市帶來大面積降雨與大幅度降溫，市府緊急發布旅行預警，三大機場不少航班被迫延誤；預計到26日(周二)，天氣才會再度恢復晴朗。

奧菲莉亞在23日凌晨由北卡羅來納州而來，導致紐約市本周末持續有陣雨及時速30至40哩的大風，整體氣溫下降到華氏60度左右。

周末陰雨 預計26日放睛

根據市氣象局預計，部分地區在今天(24日)仍會下雨，但此次陰雨天氣完全消失得等到26日，到時氣溫可回升到華氏66度。

福斯新聞氣象專家奧弗頓(Jordan Overton)表示，本次降雨呈分散狀態，降低了洪水集中爆發的威脅，但仍然會導致周末交通混亂，希望民眾注意道路積水與其他交通安全問題。

恐發洪水 沿海易受侵襲

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)發布旅行警告稱，24日不適宜出行，提醒市民隨時警惕山洪暴發及「危及生命」的海浪、洪流等，尤其皇后區牙買加灣(Jamaica Bay)、長島納蘇郡(Nassau County)南部海灣、上州威徹斯特郡(Westchester County)沿海地區、新澤西港口等，此類地區通常容易受洪水侵襲。

市應急管理局局長伊斯柯爾(Zach Iscol)指出，市交通局正在緊急檢查和清理道路積水，但仍然希望市民自行採取預防措施，應對入秋之後第一個大面積降雨周末。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，截至23日晚間，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)航班起飛延誤平均超過四小時，至少有三架班機取消；甘迺迪機場(JFK Airport)航班起飛延誤平均超過30至45分鐘，至少有六架班機取消；新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)有66個航班延誤，11個航班取消。

更多安全提示，可訪問NYC.gov/SevereWeather，市緊急事務管理局也鼓勵紐約民眾至網站a858-nycnotify.nyc.gov/，註冊免費的緊急通知系統Notify NYC，以隨時了解最新的天氣更新和其他緊急情況。

洪水 新澤西州 紐約市

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