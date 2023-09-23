機器人警察 時報廣場地鐵值夜班
一個重達420磅、高5呎2吋、頭部是攝像頭的「胖機器人」，22日開始在紐約時報廣場地鐵站值夜班，若兩個月試用期順利通過，它將代替部分警員獨自在全市地鐵站巡邏。
市長亞當斯(Eric Adams)聯合市警局推出名為K5的自動安全機器人(Knightscope K5 Autonomous Security Robot)，介紹其為先進的「罪犯震攝新勢力」，全身安裝多個攝像頭，能夠即時和警察保持視頻通訊，更好地傳遞地鐵事件實時信息。
K5機器人幾乎和亞當斯一樣高，但腰寬至少是市長的三倍，具有360度「無死角」的監控視野，最高移動速度為每小時3哩。雖然其具備多項智能技術，但市警局表示，K5機器人只會使用當前紐約市允許的視頻監控方式，不會啟用人臉識別和音頻技術。
K5機器人於22日早間亮相時報廣場地鐵站，並在當晚開始了「值夜班」的生涯。接下來兩個月的晚上12時至早上6時，K5機器人將會在警員的協助引導下，在時報廣場巡邏。亞當斯表示，兩個月後，K5機器人將獨立上崗，同任何一名人類警察一樣在地鐵站工作。
紐約市並非唯一引進K5機器人的城市。根據其製造商Knightscope報告，該機器人已經被全美十個州的30個客戶採用，包括商場、醫院等。但根據新聞報導，K5機器人在金山工作時，被人推倒並塗滿烤肉醬；在加州行動時，被一名喝醉的男子拳打腳踢；在大華府，還被人推倒了水池中。
亞當斯表示，他對K5機器人在紐約市的「安危」有信心。新聞發布會上，他用力推了推機器人說，「這不是好欺負的，畢竟420磅啊！我們市府做過測試了。」他還稱讚，同雇用人類警察相比，機器人警察更省錢，每小時租借費僅需九元，「對納稅人來講，這樣的公務員性價比更高，遠遠低於最低時薪，且不需要休息，不需要吃飯。」
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