機器人警察 時報廣場地鐵值夜班

K5機器人22日於時報廣場地鐵站亮相，並在當晚開始了「值夜班」生涯。(市長辦公室提供)

一個重達420磅、高5呎2吋、頭部是攝像頭的「胖機器人」，22日開始在紐約時報廣場地鐵站 值夜班，若兩個月試用期順利通過，它將代替部分警員獨自在全市地鐵站巡邏。

市長亞當斯 (Eric Adams)聯合市警局推出名為K5的自動安全機器人(Knightscope K5 Autonomous Security Robot)，介紹其為先進的「罪犯震攝新勢力」，全身安裝多個攝像頭，能夠即時和警察保持視頻通訊，更好地傳遞地鐵事件實時信息。

K5機器人幾乎和亞當斯一樣高，但腰寬至少是市長的三倍，具有360度「無死角」的監控視野，最高移動速度為每小時3哩。雖然其具備多項智能技術，但市警局表示，K5機器人只會使用當前紐約市 允許的視頻監控方式，不會啟用人臉識別和音頻技術。

K5機器人於22日早間亮相時報廣場地鐵站，並在當晚開始了「值夜班」的生涯。接下來兩個月的晚上12時至早上6時，K5機器人將會在警員的協助引導下，在時報廣場巡邏。亞當斯表示，兩個月後，K5機器人將獨立上崗，同任何一名人類警察一樣在地鐵站工作。

紐約市並非唯一引進K5機器人的城市。根據其製造商Knightscope報告，該機器人已經被全美十個州的30個客戶採用，包括商場、醫院等。但根據新聞報導，K5機器人在金山工作時，被人推倒並塗滿烤肉醬；在加州行動時，被一名喝醉的男子拳打腳踢；在大華府，還被人推倒了水池中。