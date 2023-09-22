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紐約高中樂儀隊巴士上州翻覆 釀2死

編譯莊瑞萌／綜合21日電
一輛載滿高中樂儀隊學生的巴士21日在紐約上州公路上翻覆，已造成兩人死亡。（美聯社）
一輛載滿高中樂儀隊學生的巴士21日在紐約上州公路上翻覆，已造成兩人死亡。（美聯社）

21日下午，一輛載滿高中樂儀隊學生的巴士，從長島出發前往賓州途中，在紐約上州公路上翻覆，已造成兩人死亡，數十人受傷，其中至少五人傷勢嚴重；肇事的車輛剛通過檢查，當局正在調查事故確切原因。

這輛巴士是搭載法明岱爾高中(Farmingdale High School)學生前往賓州格里利(Greeley)參加樂儀隊營會的六輛巴士之一，在途中在I-84公路的橙郡瓦瓦安達鎮(Wawayanda)路段翻覆，目前肇事原因尚不清楚。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示紐約州警與國安和緊急服務廳(Division of Homeland Security and Emergency Services)的人員已前往當地協助久遠工作。霍楚表示，巴士的前輪故障，可能是造成車輛翻覆肇事的原因。

她說，「我們感謝第一線救難人員的迅速行動挽救生命，我們將繼續給予支持。我們的心與所有受到這可怕事故影響的人同在。」「想像一下，這些高中學生，其中許多人是新生，身處這樣的混亂中，心裡的恐懼、發出的吶喊還要面對事故的後果。」

兩名死者分別是77歲的Beatrice Ferrari與43歲的Gina Pellettiere。橙郡郡長諾豪斯(Steven Neuhaus)表示，車上44名乘客，其中有五個人傷勢嚴重送醫。

一名車上的學生奧金尼奧(Anthony Eugenio)事後打電話跟家人報平安，他的父親強納森說，「他說他非常痛，腿也腫起來。他的褲子上沾了別人的血，旁邊的人滿身是血。」

從現場的照片和畫面可以發現，這輛藍白色的巴士在事故後，完全側翻在路旁邊坡上，窗戶都已破碎，救援人員在救援過程中必須把梯子靠在巴士旁邊進入車內。

州交通廳(Department of Transportation)發言人莫里西(Joe Morrissey)指出，發生事故的車輛是屬於紐約Regency Transportation公司，駕駛已取得駕照，車輛並通過最近一次檢查。他說，「由於此事仍由執法部門調查中，目前無法再做進一步評論。」

這次事故剛好發生在樂儀隊季以及法明岱爾學區的「精神周」的開始，其中包括一場返校美足比賽。每年9月參加樂儀隊營之旅是該校的傳統，樂儀隊、旗隊及學校的踢踏舞成員與成年監護人都會一起參加，學校目前約有1700名學生。除了高中足球比賽，這支樂儀隊也曾在Newsday樂儀隊節、霍夫斯徹大學(Hofstra University)的季後賽比賽、謝亞球場和當地遊行中表演過。

學區人員指出，發生事故後，學生在稍事休息後將進行心理輔導，確認無虞後，則會返回法明岱爾高中。

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