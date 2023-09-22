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明年春起 禁止路邊堆垃圾 商家、行人：執行有難度

記者高雲兒／紐約報導
紐約市府將禁止所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業也必須將垃圾裝在有蓋的容器中。(記者高雲兒／攝影)
紐約市府將禁止所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業也必須將垃圾裝在有蓋的容器中。(記者高雲兒／攝影)

為了進一步打擊鼠患，紐約市府將禁止所有商家在人行道上堆放垃圾，所有企業也必須將垃圾裝在有蓋的容器中；對此，皇后區法拉盛商家和行人認為初衷是好，但真實行起來，恐怕事與願違：不但讓道路狹窄，也影響市容。

自今年7月30日起，所有與食品相關的企業，包括餐館、餐飲公司、雜貨店、熟食店、小賣部等，都被要求將垃圾放在容器中；市長亞當斯(Eric Adams)日前表示，所有商家將從明年3月1日統一實施該新規，第一是為了讓城市乾淨、消除異味，第二是為了消滅老鼠。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，這個主意不錯，但法拉盛商家可能很難配合，原因有三點：一是部分法拉盛商家店面小而密集，垃圾桶可能無處安置；二是部分法拉盛人行道狹窄，垃圾桶將導致道路愈加狹窄，更難通行；三是到處都是垃圾桶，反倒給予行人非法傾倒(illegal dumping)的機會，「可能會有人隨手把丟掉的咖啡杯和外賣盒放在垃圾桶蓋上，還是起不了作用」。

這幾點恰恰都說中了法拉盛商家和行人的擔憂。位於緬街和羅斯福大道路口的COCO奶茶店，於7月開始啟用垃圾桶，林經理表示，常常碰到垃圾不夠放的情況，需要自己額外傾倒；另外他也發現一些食品商家都有這情況，「還是只能堆在路上」。

法拉盛鬧市區的佰百雞(Popeyes)門口則堆著三個垃圾桶，旁邊一商家稱，其中一個是他們的垃圾桶，「但是店面太小，桶放不下」。他也反對所有商家都啟用垃圾桶，「到處的門口都是垃圾桶，多難看啊」。在羅斯福大道處購買滷味的張Annie說，現在已經走路不便，「如果都是垃圾桶，更增加障礙」。余鈿崧建議，應對大型餐飲業進行垃圾桶規定，並且定時定點處理垃圾。

位於緬街和羅斯福大道路口的COCO奶茶店，於7月開始啟用垃圾桶，林經理表示，常常...
位於緬街和羅斯福大道路口的COCO奶茶店，於7月開始啟用垃圾桶，林經理表示，常常碰到垃圾不夠放的情況，需要自己額外傾倒。(記者高雲兒／攝影)
紐約市府將禁止所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業必須將垃圾裝在有蓋的容器中...
紐約市府將禁止所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業必須將垃圾裝在有蓋的容器中，但法拉盛商家表示難執行。(記者高雲兒／攝影)
在羅斯福大道處購買滷味的張Annie說，現在已經走路不便，「如果都是垃圾桶，更增...
在羅斯福大道處購買滷味的張Annie說，現在已經走路不便，「如果都是垃圾桶，更增加障礙」。(記者高雲兒／攝影)

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