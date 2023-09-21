皇后區華裔狼醫案 檢方盼延長追溯期

被指控性侵和強姦病人的華裔醫師程一案正在調查中，原告律師擔心有更多受害者還未道出自己的被害經歷，呼籲他們積極發聲。(取自doximity網站)

被指控性侵 和強姦病人的華裔 醫師程志(Zhi Alan Cheng，音譯)一案正在調查中，原告律師擔心有更多受害者還未道出自己的被害經歷，呼籲他們積極發聲；民代則建議針對該案延長甚至取消民事訴訟追索時效，以期獲得更多證據，為受害者聲張正義。

于事發前在紐約法拉盛 行醫的華裔醫生程志，因涉嫌灌藥性侵至少六名女性並拍下視頻，最近被皇后區地區檢查辦公室指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，並將面臨最少25年監禁的量刑。

在近期的立案調查過程中，代表多名被其侵犯的原告的律師利阿卡斯(Nicholas Liakas)對證據收集表示擔憂。他稱，因為程志被指控的罪行大部分都發生在2022年11月之前，雖然他的幾名原告已經根據「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)提起訴訟，因該法允許已逾訴訟時效期的性犯罪受害者在2023年11月前提出民事索賠，但是追訴期限只剩下不到兩個月。

他呼籲所有在程志處就醫後感到不適的病人積極發聲，「對於那些可能還不知道自己是受害者的女性來說，時間已經不多了。」

一名化名瑪麗的女病人說，她擔心程志工作的紐約長老會醫院可能故意不通知病人，好把時間用完，「紐約長老會醫院應該給這名醫生看過的每個病人打電話談談」。瑪麗於2021年11月在程志處做結腸鏡檢查，當她從全身麻醉中醒來，發現程志對她進行了性侵。

程志的辯護律師利特曼(Jeffrey Lichtman)拒絕討論任何指控的細節，但強調他的當事人對所有指控都不認罪。

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)作為「成人倖存者法」的最初發起人之一，他表示，應該考慮延長追訴期或永久取消先前的民事訴訟追索時效，「這些倖存者應該得到伸張正義的機會，我們可以通過延長『成人倖存者法』來做到這一點。」