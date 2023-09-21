我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

皇后區華裔狼醫案 檢方盼延長追溯期

記者高雲兒／紐約報導
被指控性侵和強姦病人的華裔醫師程一案正在調查中，原告律師擔心有更多受害者還未道出自己的被害經歷，呼籲他們積極發聲。(取自doximity網站)
被指控性侵和強姦病人的華裔醫師程一案正在調查中，原告律師擔心有更多受害者還未道出自己的被害經歷，呼籲他們積極發聲。(取自doximity網站)

被指控性侵和強姦病人的華裔醫師程志(Zhi Alan Cheng，音譯)一案正在調查中，原告律師擔心有更多受害者還未道出自己的被害經歷，呼籲他們積極發聲；民代則建議針對該案延長甚至取消民事訴訟追索時效，以期獲得更多證據，為受害者聲張正義。

于事發前在紐約法拉盛行醫的華裔醫生程志，因涉嫌灌藥性侵至少六名女性並拍下視頻，最近被皇后區地區檢查辦公室指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，並將面臨最少25年監禁的量刑。

在近期的立案調查過程中，代表多名被其侵犯的原告的律師利阿卡斯(Nicholas Liakas)對證據收集表示擔憂。他稱，因為程志被指控的罪行大部分都發生在2022年11月之前，雖然他的幾名原告已經根據「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)提起訴訟，因該法允許已逾訴訟時效期的性犯罪受害者在2023年11月前提出民事索賠，但是追訴期限只剩下不到兩個月。

他呼籲所有在程志處就醫後感到不適的病人積極發聲，「對於那些可能還不知道自己是受害者的女性來說，時間已經不多了。」

一名化名瑪麗的女病人說，她擔心程志工作的紐約長老會醫院可能故意不通知病人，好把時間用完，「紐約長老會醫院應該給這名醫生看過的每個病人打電話談談」。瑪麗於2021年11月在程志處做結腸鏡檢查，當她從全身麻醉中醒來，發現程志對她進行了性侵。

程志的辯護律師利特曼(Jeffrey Lichtman)拒絕討論任何指控的細節，但強調他的當事人對所有指控都不認罪。

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)作為「成人倖存者法」的最初發起人之一，他表示，應該考慮延長追訴期或永久取消先前的民事訴訟追索時效，「這些倖存者應該得到伸張正義的機會，我們可以通過延長『成人倖存者法』來做到這一點。」

性侵 華裔 法拉盛

上一則

法拉盛買兇殺人 目擊者現身說法

下一則

布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

延伸閱讀

皇后區4小學 獲「藍帶學校」稱號

皇后區4小學 獲「藍帶學校」稱號
紐約市咪表停車費 10月16日起至少漲2成

紐約市咪表停車費 10月16日起至少漲2成
記錄在非洲2次墜機傷勢 海明威催帳信拍出23萬

記錄在非洲2次墜機傷勢 海明威催帳信拍出23萬
接掌傑尼斯帝國 日刊放話揭東山紀之「真面目」

接掌傑尼斯帝國 日刊放話揭東山紀之「真面目」

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解