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反映問題卻被炒 2華女告按摩店…工會支持 在店外示威

記者許君達／紐約報導
被開除工人和工會代表在曼哈頓中城的「華夏良子」按摩店外，舉行抗議示威。(記者許君達／攝影）
被開除工人和工會代表在曼哈頓中城的「華夏良子」按摩店外，舉行抗議示威。(記者許君達／攝影）

兩位在曼哈頓工作的華裔女工在被解雇後，認為遭到了針對性的打擊報復，因而在法拉盛工人中心的代理下，此前向全國勞工關係委員會(National Labor Relations Board，簡稱NLRB)發起申訴，要求其前雇主「華夏良子」按摩店賠償損失並允許她們復工。兩位女工聯合多名工會代表19日前往位於曼哈頓中城的「華夏良子」店外抗議示威，表達訴求。

據悉，按摩女工田小青和馮淑蓮2021年進入曼哈頓「華夏良子」工作，起初沒有底薪，而是按實際接待客人的數量分成，當時正值疫情期間，訪客稀少，如果一天無客，工人便一天沒有收入。2022年，隨著疫情後客流的增加，公司改為固定工資發薪制度，無論幹多幹少，統一每日120元，不再有「提成」收入；二人介紹，這意味著如果管理人員不喜歡哪位員工，就可以指派最多的工作量，二人曾多次帶頭向業主反映這種不合理現象。

2022年9月2日，店面經理朱慧靜(Hui Jing Zhu，音譯)向員工傳達了領導的指示，禁止相互談論雇用條款、禁止批評老闆，並以明示或暗示的方式威脅將開除敢於反映問題或參與集體維權的員工。當年11月2日，田小青和馮淑蓮再次向業主反映情況，隨即遭到解雇。馮淑蓮說，她們反映問題後僅半個小時，經理就通過微信向她們傳達了老闆開除的指示。

法拉盛工人中心員工寧子舜介紹，根據「全國勞工關係法」(National Labor Relations Act)以及「全國勞工關係委員會條例」(Rules and Regulations of the National Labor Relations Board)，雇主對於工人參與集體維權行動進行打擊報復是被嚴格禁止的，「華夏良子」以解雇方式報復提出問題的員工涉嫌違反這則法律。

此後，法拉盛工人中心代表兩名女工向全國勞工關係委員會提出了申訴，經過半年左右的調查，委員會認為舉報屬實，並於今年8月在其下屬的行政法庭對「華夏良子」公司發起了訴訟，訂於11月28日舉行聽證。

在訴訟中，工人方面提出的訴求包括允許兩名女工回到工作崗位、賠償他們在被解雇期間損失的工資以及公開道歉。田小青表示，她們的要求不算高，只希望能對老闆說一句，「你錯了」。目前，法拉盛工人中心表示尚未收到「華夏良子」方面的溝通，業主劉瀟喆(DJ Liu)也沒有露面，當事店內工作人員則對此事拒絕置評。工會方面表示，和解的大門沒有關閉，隨時歡迎業主前來對話。

按摩女工田小青(左前藍衣者)和馮淑蓮(右前紅衣者)在向公司高層反映問題後，未得到...
按摩女工田小青(左前藍衣者)和馮淑蓮(右前紅衣者)在向公司高層反映問題後，未得到解決卻遭到解雇。(記者許君達／攝影)

法拉盛 勞工 曼哈頓

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