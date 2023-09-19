法拉盛買兇殺人案 被告否認指控 外甥游悠已認罪

法拉盛買兇殺人案18日在紐約東區聯邦法庭開庭審理，檢方指控被告余清明和張哲雇用非洲裔阿卜魯槍殺被害人顧欣。(東區聯邦法院提供)

法拉盛 買兇殺人案18日在紐約東區聯邦法庭正式開庭審理，檢方指控被告余清明(Qingming Yu，音譯，下同)和張哲(Zhe Zhang)雇用非洲裔阿卜魯(Antony Abreu)槍殺被害人顧欣(Xin Gu)，但被告律師認為檢方證據不足。目前，此案另一名被告，余清明的外甥游悠(You You)已經認罪。

檢方稱，被害人顧欣2019年2月11日，在法拉盛香格里拉卡拉OK廳開完年會出門，在門口遭槍手阿卜魯行刑式槍殺，顧欣近距離頭部中彈倒地後，槍手還朝顧欣面頰、手部和大腿等處開槍。槍手隨後跳上被告張哲駕駛的本田汽車逃離現場。

檢方說，顧欣原是余清明Amaco裝修公司的得力雇員，但顧欣於2018年8月18日離開公司自立門戶後，帶走了公司最大客戶，余清明覺得自己對顧欣比兒子還好，現在卻離開他，感覺受到背叛，於是懷恨在心，決定報復，他與外甥游悠密謀殺害顧欣，於是找到被告張哲，張哲又找到槍手阿卜魯。遊悠為此得到20萬元，張哲得到3萬元，槍手得到2萬元，有銀行紀錄為證。

余清明的律師在開庭陳詞中認為，余清明與此事無關，沒有證據顯示他買兇殺人。他說，顧欣走後，公司有損失，但經營尚可，沒有理由去殺人。他指責游悠在余清明公司表現極差，又吸毒又賭博，欠了很多債，還做大麻 生意，眼看顧欣工作出色，得到提拔，他卻被降級，因此一直對顧欣懷恨在心。此外，遊悠是一名實足的撒謊者，他的證詞完全不可信，而且，余清明給遊悠的錢是幫他還債用的，並不是為了雇兇殺人。

張哲的律師稱，張哲是費城 一名成功的投資商，他有房地產和餐館，還有大麻生意，完全沒有動機去買兇殺人。檢方沒有任何證據，沒有任何指紋、DNA、或者監控錄像顯示案發時張哲在現場，也沒有證據顯示他逃離現場。張哲和余清明沒有任何聯繫，他也沒有殺人案收到過任何錢。張哲的律師指責游悠一開始矢口否認，現在口風變了，完全是為了迎合檢方，證詞不足信。