買兇殺人案…曾背後威脅死者 證人：余清明絕非善類

法拉盛 買兇殺人案第一位證人季景文(Jingwen Ji，音譯)18日出庭作證。這名證人與被害人顧欣曾同時在被告余清明的Amaco裝修公司工作。他說，余清明並非善類，曾背後對顧欣口出威脅之語。

季景文作證說，他從2016年1月開始在余清明的Amaco裝修公司開始當項目經理，當時公司只有他和顧欣兩個項目經理，他說顧欣勤奮能幹，辦事很有條理，因此很受老闆的器重。

季景文說，公司2017年生意照常，到了2018年，公司的現金流出現了短缺的現象，在3月到6月間，顧欣告訴季景文，他決定離開Amacom，隨後季景文也決定和顧欣一起離去。顧欣自立門戶後，還帶走了位於曼哈頓Rutgers街10號一個有84個公寓的裝修，那是公司歷史上規模最大，也是預計獲利達100到200萬元的一個項目。

顧欣離職後，和余清明還見過一次面，是在一個分包商女兒的婚禮上，季景文也參加了這次婚禮，和余清明坐在一桌。季景文說，顧欣過來敬酒後，同桌的一位公司老同事對余清明說，顧欣還是一個孩子，就讓他去吧，當時余清明的回答是，「他(顧欣)以後會受到懲罰的」。

季景文是拿著H1-B的簽證 在美國工作的，余清明給了大約4萬元的年薪。2017年簽證續期時，需要填寫滿足要求的年薪，余清明要求季景文填年薪8萬，以後季景文按月從公司領年薪8萬的工資，但拿到後必須將超出四萬的部分以現金形式還給余清明。季景文還說，他是2018年最後一天離開公司的，離開時，余清明還信誓旦旦地說，他可以放心走，公司會繼續支持他的H1-B，但15天後，季景文卻發現，自己的H1-B簽證被取消了。

案發當天，季景文也在同一家卡拉OK廳，和顧欣及其他同事共同慶祝新公司成立並開始運營。他說自己因為喝醉了，凌晨1時40分就離開了，他離開時顧欣還在裡面。沒想到，再見到顧欣居然是在他的葬禮上。

辯方兩位律師也對季景文進行了交叉盤問。法庭18日還聽取了市警總局警員Lewsza的證詞。他說自己2019年2月在市警113分局的轄區內截停了一輛銀色的本田 奧德賽汽車，他發現這輛車的車牌、車輛登記和保險全是假的，於是逮捕了駕車者，也是本案槍手嫌疑人阿卜魯，而那輛車就是本案的作案車輛。本案19日將繼續審理。