啟蒙學校副校長車禍調查2周無果 親屬校方向警方要真相

陸瑞英被撞事故發生兩周，原本不難調查的案件卻毫無音訊。親屬和校方決定向市警總局局長卡班發表公開信，要求對話。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)9月5日在格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口處被一名騎車人撞倒後，頭部重傷最終不幸過世，然而在車禍嫌疑人被監控錄像清楚抓拍到的情況下，兩周過去，案件卻毫無進展。逝者的親屬與校方和社區代表18日在啟蒙學校召開發布會，宣布將向市警總局局長卡班(Edward Caban)致以公開信，要求與其面談，並要求警方能夠採取措施確保行人安全。

據報導，陸瑞英在遭遇單車撞擊後倒地，腦部直接著地，當即失去意識，隨後被送入表維醫院(Bellevue Hospital)急救，然而在三天之後的9月8日，宣布不治，享年69歲。而肇事的騎車人則自行離開了現場，未遭逮捕。

啟蒙學校校長黎淑玲表示，陸瑞英已在學校工作了35年，全身心投身與兒童教育相關的社會服務，也積極為困難家庭和無家可歸者伸出援手，同時還積極參與社區委員會的相關事務。

陸瑞英終生未婚，沒有子女，與她關係最親密的晚輩是他的外甥和外甥女。外甥女何嘉雯表示，她從青年時代移民到美國起，陸瑞英就一直對她和她的家庭照顧有加。她透露，陸瑞英曾談起過退休 生活，並且也很期待，她原本計畫退休後去英國走訪外甥一家並幫他照看小孩，然而現在一切都成了泡影。外甥何勇威表示，姨媽陸瑞英是個慷慨、善良又特別會關照人的人，他的孩子們都將她看作親生祖母一樣。

逝者陸瑞英。(圖：親屬提供)

這起交通事故於上午人流密集時段發生在交通繁忙的華埠中心商業區，目擊者眾，而且案發現場旁的企李士提街111號物業門前的監控攝像頭也正巧拍到了肇事者的影像，業主Brian Chin表示已將所有影像資料提供給警方以協助調查。此外，根據警方透露的情況，肇事者當時所騎的是Citi Bike電單車，租賃紀錄應該很容易查詢。然而，兩周過去，肇事者既未露面也未被捕，警方向家屬回報案件更新的承諾也沒有履行。因此，陸瑞英的親屬和校方決定直接致信卡班，要求回應。

肇事騎車人的樣貌被私人物業的監控攝像機拍到。(圖：Brian Chin提供)

公開信指出，根據多家主流媒體捕捉到的現場影像，肇事騎車人曾與第一時間趕到現場的警察交談，然後就離開了現場；而與此同時，受害人陸瑞英就昏迷在路旁。公開信要求與卡班面談，就此案件的調查情況進行溝通。除了親屬和校方代表外，參與連署的還有華策會執行長何永康、紐約中華公所主席曾偉康、和諧家庭協進會會長陳偉力和華埠商業改進區/共同發展機構執行總監陳作舟。