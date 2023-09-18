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紐約華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

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紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

記者高雲兒／紐約即時報導
皇后區地區檢察官凱茲表示，醫生有無執照和能力，對病人來說可能是生與死的區別，「被告沒有執照，甚至懶得去申請執照，差點殺死了他的病人。我們敦促任何其他受害者挺身而出。」(取自凱茲推特)
皇后區地區檢察官凱茲表示，醫生有無執照和能力，對病人來說可能是生與死的區別，「被告沒有執照，甚至懶得去申請執照，差點殺死了他的病人。我們敦促任何其他受害者挺身而出。」(取自凱茲推特)

皇后區法拉盛近日一名無執照的華裔針灸師被提告，因其對病人進行一年治療後，導致對方肺衰竭；如果罪名成立，將面臨最高25年的監禁。

該無證針灸師是現年66歲的華裔林永德(Yong De Lin，音譯)，是法拉盛友聯街38-08號C&W醫療中心(C&W Medical)的醫師。根據指控，去年5月10日，63歲的蔣淑娟(Shujuan Jiang，音譯)前往C&W醫療中心治療胃部和背部疼痛，並被介紹給林永德。幾天後的5月16日，蔣淑娟前往該醫療中心，接受了林永德對她腹部和背部的針灸治療。

後來在5月18日至10月28日期間，蔣淑娟接受了16次林永德對其的針灸治療。在最後一次治療中，蔣淑娟在治療開始後不久就感到不適，林永德給她進行了額外的針灸和拔火罐，就讓她回家了。

可是回家路上，蔣淑娟就因呼吸困難倒在人行道上。被緊急送往醫院後，她被診斷為針灸治療導致的肺衰竭，為了挽救她的生命，醫生對其立即進行手術，之後蔣淑娟在醫院待了六天。

根據皇后區地區檢察官辦公室，林永德是一名沒有執照的針灸師，他也從未申請過必要的紐約州執照。林永德在18日於皇后區最高法院(Queens Supreme Court)出庭提審，並面對四項指控，包括一級和二級人身攻擊、一級魯莽危害(reckless endangermen)以及未經授權執業的罪名，並將在20日再次出庭，如果罪名成立，他將面臨最高25年的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，醫生有無執照和能力，對病人來說可能是生與死的區別，「被告沒有執照，甚至懶得去申請執照，差點殺死了他的病人。我們敦促任何其他受害者挺身而出。」

因此她鼓勵任何曾在C&W醫療中心被林永德針灸治療的人，通過撥打(718)286-6578與她辦公室的老年人欺詐部門聯繫。

皇后區 法拉盛 華裔

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