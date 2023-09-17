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侯友宜會紐約台青 多數人關心台海問題 侯下廚秀手藝

記者劉梓祁／紐約報導
侯友宜（右三）會見在美台灣青年。(侯友宜辦公室提供)
侯友宜（右三）會見在美台灣青年。(侯友宜辦公室提供)

中華民國2024年總統選舉國民黨參選人侯友宜，16日在皇后區長島市會見十餘位在美台灣青年，交流工作與生活情況，並親手製作台式小食；雙方交談間，台海問題被頻頻提及，有人認為理智對話方能帶來和平。

影音來源：YouTube

16日約正午時分，侯友宜與隨行人員來到長島市台式餐館「Yumpling」，與包括店主在內的十餘位台灣青年交流，這些台青均在紐約生活工作多年，多為科技、傳媒及實體業者。多人談到，台海問題為海外台人十分關心的話題。

侯友宜會見在美台灣青年。(記者劉梓祁／攝影)
侯友宜會見在美台灣青年。(記者劉梓祁／攝影)

多位台青表示，由於個人身分背景，時常被他人詢問如何看待台海局勢、是否存在戰爭可能，希望中國在保護本土價值同時，能夠通過對話的方式與多方和平溝通。在場亦有人說，如今美國民間與政府對於兩岸和台海問題無法達成共識，導致海外台灣人觀點無法被納入主流。

在谷歌任職的焦家澔指，軍演頻繁，讓人對兩岸局勢及潛在衝突感到擔心，但相信愈交流對話，愈可能創造和平。他強調，未來情況多變，主要取決於對岸內政情況，但台灣亦需做好自身準備，避免過於依賴美國。

到場的張先生也認為，兩岸定要交流對話，但台方必須做好國防，切勿過分相信美方協防。

侯友宜會見在美台灣青年。(記者劉梓祁／攝影)
侯友宜會見在美台灣青年。(記者劉梓祁／攝影)

座談結束後，張先生對侯友宜的印象為「親切務實」，並表示(此次座談)可為其加分，但仍未確定最終支持何人，「選總統不是看誰更親切務實，要選在國防外交方面有獨到見解的人」。

焦家澔則表示，侯友宜給了年輕人許多正面建議，自己也傳達了希望台灣放寬海外專業人才赴台的條件，因「若能鬆綁科技流動，便能增進理解、提升好感」。

座談會現場，侯友宜還戴上圍裙，走入後廚，親手製作牛肉麵和煎餃，並與青年品嘗各類菜品。Yumpling店長余大榕則分享創業經驗，寄語同鄉青年，「台人要更有競爭力、把準備功課做好，每個行業都是如此」。

侯友宜下廚製作餐食。(侯友宜辦公室提供)
侯友宜下廚製作餐食。(侯友宜辦公室提供)

侯友宜 長島市 中華民國

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