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紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

記者劉梓祁／紐約報導
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)14日宣布，一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫；二人14日早被捕，最高將面臨五年監禁。

南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)與聯邦調查局紐約地區辦助理主管史密斯(James Smith)等人在聲明中表示，來自上州博南郡(Putnam County)的華人夫妻林鴻儒(Hong Ru Lin, 音譯)和趙可娜(Kena Zhao, 音譯)，因涉嫌違反旅行法(Travel Act)並密謀犯案而被起訴，兩人在博南郡、威徹斯特郡(Westchester)、曼哈頓和皇后區經營的多家按摩店被指經營賣淫業務。

兩人於14日早間被逮捕並過堂。戴勉威表示，據指控，林鴻儒和趙可娜賣淫業務規模極大，利用按摩店作為其非法活動的掩護，因此檢察官辦公室將繼續追究「在所謂合法機構幕後從事非法業務的人」。

根據起訴書，從至少2020年9月開始至今，林鴻儒和趙可娜運營多家按摩店，並為讓女性員工為客戶提供性服務，兩人通過手機和私人聊天室進行溝通，以管理和經營賣淫業務。此外，兩人還使用移動設備與潛在客戶溝通，及為特定員工分配客戶、監控賣淫業務收入和為賣淫女性設定績效目標等。法庭指，趙可娜曾親自參與按摩過程，並向客戶提供了性服務。

50歲的林鴻儒與45歲的趙可娜，據報均居住在博南郡，兩人被控罪行每項最高可判五年監禁。戴勉威表示，對於此案的調查仍在進行中，若有人認為自己可能是受害者或擁有與此案有關的信息，請撥打電話(800) 225-5324聯繫聯邦調查局。

史密斯認為，此次執法結束了一項據稱廣泛存在的商業性交易企業，其剝削了大量婦女並反復違反法律，希望讓大眾認識「何試圖以金錢為目的剝削婦女的人，聯邦將始終讓他們受到制裁」。

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