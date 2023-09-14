法拉盛無證攤販搶地盤 2女大打出手

華裔女攤主與韓裔女攤主因為語言障礙爭執不下，語言衝突升級為肢體衝突。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 市中心13日再次發生攤販衝突，兩位無證攤販為搶地盤大打出手，市議員黃敏儀在關切攤販人員安全的同時，再次重申無證攤販不合法；此前市主計長蘭德(Brad Lander)致信市府，指責最近針對無證攤販的執法行動過於嚴格，但許多弱勢攤販沒能合法擺攤實有內情，因為本應按序發放的擺攤執照遲遲不肯發放。

13日下午3時許，法拉盛火車站下擠滿賣菜的亞裔攤販，突然開始的降雨，讓一位在火車站外無法避雨的韓裔 女攤販，試圖擠進有遮擋的鋪位中，一點點把其中一位攤販的貨物擠走，並對被擠攤主的抗議充耳不聞。

13日，皇后區法拉盛的两位无证摊贩为搶地盤大打出手，市議員黃敏儀在關切攤販人員安全的同時，再次重申無證攤販不合法。(記者高雲兒／攝影)

另一位華裔女攤主過來理論，二人因為語言障礙爭執不下，語言衝突升級為肢體衝突。二人先是互相把對方的攤位掀翻，後又扯著衣領大打出手，一度引來路人圍觀，直到有人勸架才分開。

據悉，兩位發生衝突的攤主均為無證攤販，在爭吵後也離開現場，身體似乎都無大礙。附近的攤主因擔心警察前來查看，紛紛收攤回家。

市議員黃敏儀得知此事後，對此事表示遺憾， 並希望兩位攤販都沒受傷，但仍重申人行道擺攤不合法；她此前曾建議，允許有限數量的攤販在39大道和羅斯福大道之間的利普曼廣場(Lippman Plaza)擺攤，但是其辦公室13日回應，已就使用該廣場與市交通局討論，並發現不可行，尚在考慮其他地點。

攤販衝突一度引來路人圍觀，直到有人勸架才分開。(記者高雲兒／攝影)

包括市警等執法機構，自今年3月起嚴打無證攤販，最近數月更多次掃蕩布碌崙(布魯克林)和皇后區無證攤販，更多次爆發攤販和執法人員之間的衝突。

對此，市主計長蘭德在12日公開致信市長(Eric Adams)，一方面指責紐約市執法行動過於嚴厲，另一方面卻不肯遵循18號本地法(Local Law 18)按時發放攤販執照。這項法律規定，從2022年7月開始，市府應連續10年每年增加400個街頭攤販的執照，也就是十年增加4000個執照。

但根據統計，市府在今年和去年都沒有遵守該法，在今年3月至5月期間，只有4家攤販獲得了新執照，而等待名單上的攤販數量高達1萬多個。蘭德稱，遲遲不發許可證卻升級執法行動，有違18號法律的精神；他更擔心，多年來已成為紐約經濟不可或缺一部分的攤販，只能被迫非法擺攤，不利於攤販監管體系，還使得多為女性、有色人種和移民等弱勢群體的攤販更為弱勢。

蘭德在信的最後呼籲給予小販權利和公平待遇，要求市府相關機關對18號法案負責，同時公開包括攤位執照和許可證、執照等候名單，以及發出的罰單等在內的詳細信息。