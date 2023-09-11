911事件22周年 受害者賠償基金促加速理賠審理

九一一受害者賠償基金敦促求償代理律師盡量將材料準備齊全，以加快審批速度。(美聯社)

今年是九一一 恐襲事件發生22周年，但事發現場附近的潛在受害者賠償工作仍任重道遠。聯邦九一一受害者賠償基金(Sept. 11 Victim Compensation Fund)近日表示，希望九一一受害者的代理律師們更加盡責，盡量確保索賠材料齊全，以便加快理賠工作的進展。

受害者基金方面表示，很多專門從事九一一相關疾病索賠代理的律師在幫助客戶提交了初步索賠申請後，在準備後續材料時拖拖拉拉，嚴重拖慢了理賠的進度。基金會官員透露，如果律師們能夠帶著齊全的材料有備而來，有望將申請流程從現在的16個月縮短到一年甚至更短的時間。

據統計，2022年全年，專門代理律師幫助提交了8352份索賠申請，占總數的88%。而在去年提交的全部9443份申請中，有6004份存在材料不齊的問題，占總數的63%。

受害者基金從今年開始加大了合規力度，在退回不合格申請的同時，指出其所欠缺的內容，並告誡他們下次申請時帶齊所需材料。基金會負責人土克爾(Allison Turkel)表示，因材料不齊而與申請人或他們的代理律師反覆溝通，嚴重阻礙了審理的效率。近期，索賠申請的提交數量有所減少，土克爾認為這是因為律師們正在改變工作方式，等待文件集齊後再遞交申請。

律師方面則表示，申請索賠所需的一些文件的確比較難以獲取，需要時間。律所合夥人巴拉什(Michael Barasch)介紹，目前最大的障礙是幫助客戶獲取有權威認證的在場證明。他說，這對於當時的消防員或警察等擔任公職並有出勤記錄者來說還算容易，但對於私營機構的員工或僅僅是身在事發現場附近的人來說就比較困難。此外，索賠者還需要在參與了世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)的醫療機構獲取患病證明，而在紐、新、康三州之外居住的人則不太容易在本地獲得此證明。

目前，九一一受害者賠償基金計畫在明年推出全新官網以便線上申請索賠，不過申請者仍然需要備齊所有材料才能申請。基金會方面表示，新官網上將為申請者提供新的在場證明獲取指導，可不再需要提交證人證詞。此外，世貿中心健康計畫也已宣布擴大了有權限進行患病認證的機構的範圍。