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霍楚簽署立法 農曆新年列紐約公校法定假期

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚簽署立法，宣布農曆新年(Lunar New Year)成為全州公校法定假期。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚簽署立法，宣布農曆新年(Lunar New Year)成為全州公校法定假期。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日簽署法令，宣布農曆新年(Lunar New Year)成為全州公校法定假期；孟昭文、劉醇逸、李榮恩、曲怡文、金兌錫等多位亞裔民代，共同見證簽署時刻，慶祝亞裔地位的進一步提升。

新法規定，全州所有公校在農曆新年假期必須停課放假。此項A.7768/S.7573法案，最早由州眾議員寇頓(William Colton)提出，今年初，新任州眾議員、亞太裔工作組和立法委員會聯合主席李榮恩加入，隨即爭取到至少35名議員聯署支持。

紐約州是繼加州之後，第二個宣布農曆新年為州公校法定假日的州。

霍楚在簽署時表示，通過簽署此法案，肯定了紐約亞裔族群的重要性，邁出全州多元化的偉大步伐，「這不僅僅只是一天公校假期，也是我們的孩子了解和慶祝自己與他人文化傳統的機會」。

提案人寇頓指出，多年來自己推動此法案，是深知亞裔在建設紐約州、全美發展過程中發揮的重要作用；在此過程中，自己也發現亞裔所遭遇的歧視與困難。如今能將農曆新年設定為公校假期，受益的不僅僅是亞裔學生，還有所有族群，因為大家都能因此學習「美國夢」的現實案例。

李榮恩表示，自己之所以在上任後積極推動這一提案，是因為亞裔在紐約被忽視實在太久，現在是時候令外界知道，亞裔的聲音和故事非常重要，「在全美亞裔飽受仇恨犯罪之苦的時候，我們為其他州樹立了榜樣，同成千上萬的亞裔家庭一起，驕傲地慶祝我們的節日」。

國會眾議員孟昭文回憶，2009年她在州眾議會任職時，曾牽頭提出紐約市公校農曆新年放假提案，當時受到許多人的輕視與嘲笑，「我還記得許多反對者說，這想法永遠不可能實現，但現在他們可以看看，我們已經取得了多大的成功，我為所有一同努力實現今日局面的同仁感到自豪」。

在州立法機構不斷推動亞裔歷史文化課的州參議員劉醇逸也表示，作為亞裔的一份子，確保亞裔歷史文化、傳統遺產能夠得到像美國其他族裔文化一樣的重視、尊重與敬意，是一件非常有意義的事情，「宣布農曆新年成為公校假期是認可亞裔的重要一步，希望這一壯舉不只限於紐約州，也能普及於全國」。

亞裔 公校 紐約州

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