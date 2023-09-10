無證客危機 紐約市長砍各部門經費 到明年4月 最高可砍15%

亞當斯要求市府每個部門砍5%經費，圖為他訪問安置庇護客的臨時住所並與之互動。(市長辦公室提供)

因應無證客 危機，市長亞當斯 (Eric Adams)9日宣布，將要求市府各個部門在每一財年削減5%開支，此外，市府也在致力將無證客從人道主義應急響應和救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)轉移至其他的安置場所，從而降低住房及相關成本，「同情心是無限的，但資源並非如此」。

亞當斯表示，將要求市府各部門在每一財年削減5%開支，並提交一份計畫書，通過「消除差距項目」(Program to Eliminate the Gap，簡稱PEG)，在即將到來的11月預算 更新、來年1月的初步預算(preliminary budget)、及4月的行政預算案中，均寫明將如何具體實施削減。

此外，他的團隊也正在積極工作，致力將庇護客們轉出人道主義應急響應和救濟中心等緊急避難所，安置到其他場所來開源節流。他們也在研究可以減少安置及照護庇護客成本的其他方法，並將在不久後另行公布。

「同情心是無限的，但資源並非如此，」亞當斯說，聯邦新冠救濟金即將使用完畢，屆時如果情況未有改善，市政府將面臨「重大財政動盪」，他也繼續呼籲聯邦及州府伸出援手，助紐約市一臂之力，他也號召加快無證客的工作許可和全面的移民改革，從而「立即」解決這場危機。

市議會也於同日發表聲明，立場及口徑與市長基本保持一致，表示紐約市無法獨自解決這個問題，迫切需要聯邦及州府的更多支持。

不過，也有議員對此舉持懷疑態度，市議員高步邇(Gale Brewer)認為，沒有任何部門可以輕鬆削減5%的預算，這對生活質量將產生負面影響，「我不知道市府是否能在不裁員的情況下做到這一點。」

根據市府報告，紐約市目前已為超過11萬名無證客開放了200多個緊急避難所，但每個月仍有約1萬名新無證客湧入，市府在無證客事宜上已花費近15億元，到2025年7月，花銷恐高達120億元。