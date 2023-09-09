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紐約州長簽署劉醇逸提案 普及AP課程資訊

記者張心／紐約報導
州府設新立法，要求全州公立高中向家長和學生提供AP課程信息，充分介紹其益處並為感興趣的學生提供支持。(州長辦公室提供)
州府設新立法，要求全州公立高中向家長和學生提供AP課程信息，充分介紹其益處並為感興趣的學生提供支持。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽法，批准州參議員劉醇逸提出的S.5650-A法案，要求全州公立高中向家長和學生提供AP課程信息，充分介紹其益處並為感興趣的學生提供支持，華人教育維權人士表示，這對學生是積極的政策，值得鼓勵提倡。

S.5650-A法案規定，全州所有公立高中、特許學校都需每年定期為家長和學生提供最新信息，即該校是否教授AP課程，並介紹學習AP課程的好處。詳細信息應該包括，該校本學年、下一學年對AP課程是如何計畫的，學生應該如何準備、報名參加這些課程，所在學區會提供怎樣的支持和幫助，譬如是否會給予獎學金支持等。法案規定，通知必須以電子郵件的形式發送，並在該校網站上同步公開。

劉醇逸表示，目前很需要解決高中課程「缺乏高級課程多樣性」的問題，如果想要改善，首先需要確保每個家庭都知道他們可以選擇哪些高級課程，繼而進一步了解這些課程對孩子有什麼幫助。「每個學校都應該提供高級課程，尤其是那些代表性不足、所獲得教育資源不足的社區，感謝州長意識到這個問題，能夠保證所有學生信息同步，對自己的未來做出明智的選擇。」

布碌崙(布魯克林)第20學區學委趙愷文(Kevin Zhao)認為，要求高中宣傳AP課程是很正面的做法，值得鼓勵提倡。「我們甚至應該鼓勵更多的高中生修習AP課程，這將有助於提供更廣泛的教育選擇，給學生挑戰，同時給予更多學習的機會。」此外，他也提醒，應該特別關注和保持AP課程的質量和評估標準，這樣學生們才能真正受益。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧也稱讚，這對學生是個積極的政策，能夠為學生提供更多在學業方面挑戰自我的機會，「我特別贊成讓家長更多了解在學校中發生的事情，這樣他們都能及時參與其中。感謝州長和劉議員等的推動。」

同日，霍楚也批准S.1732/A.6091提案，要求沒有成立學生會的高中和學區，建立由學生組建的學生會。「學生應該有機會在課堂中就實現公民參與，這不僅是在改變政策，也是在改變環境。」

教育 學區 霍楚

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