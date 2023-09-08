OMNY付費系統升級 優惠政策放寬

MTA漲價後，OMNY「七日封頂價格」優惠項目已經可以實現靈活計時。(本報檔案照)

大都會 運輸署(MTA )的OMNY付費系統近日完成升級，「七日封頂價格」優惠項目已經可以實現靈活計時，「七日」的周期界定不再以自然周為準，而是改為從任意刷卡付費的時刻起算的七個自然日之內皆可。

「七日封頂價格」是指若用戶在一周之內刷卡付費12次，當周內此後乘車都將免費；此前，「七日封頂價格」的挑戰只能從每周一開始，至當周周日午夜結束，對於上班日期不規律的用戶來說較為不便。新的規則則將用戶首次刷卡的日期記為第一天，只要在此後的七日之內付費滿12次，在該周期內的所有後續行程都免費。

據悉，這個升級是從8月20日地鐵和普通公車單程票價漲至2.9元後同時完成的，但MTA當時並未大力宣傳。同時，12次付費的封頂價格也定在了34元(本應為34.8元)，與七日無限次通票相等。這意味著，OMNY用戶在每七天內的第12次刷卡時，可以得到0.8元的優惠。

被寄予厚望的OMNY付費系統2019年最早推出，MTA原本計畫將其打造成一個能打通多個公共交通系統的綜合付費系統、並在數年之內徹底替代舊式地鐵卡 (Metro Card)，不過自從投入使用以來，該系統一直因用戶體驗不佳、發售網點稀少和跨系統計畫失敗等問題而廣受詬病。去年推出了「七日封頂價格」優惠後，也因周期計算的不便而被批評不如傳統地鐵卡的無限次周票方便。

目前每天使用OMNY卡通勤的華人許先生表示，新的優惠計畫聽起來似乎有所進步，不過在目前的使用過程中，還不太有感。因為對於規律出行的人來說，兩種計時方法差別不大。

據統計，截至今年春季，有42%的通勤者已開始使用OMNY系統。MTA計畫到2025年底徹底淘汰舊式地鐵卡。