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預防新冠 紐約公校發免費快篩、口罩

記者張心／紐約報導
新學期開學，全州公校將提供免費快篩和口罩。(州長辦公室提供)
新學期開學，全州公校將提供免費快篩和口罩。(州長辦公室提供)

由於新冠最新亞變種BA.2.86已開始在紐約州傳播，全州感染病例及住院率也在近期上升，州長霍楚(Kathy Hochul)5日宣布，將加強公校衛生安全監測，在全州公校提供免費快篩、發放口罩，並建議各校遵循聯邦疾病防治中心(CDC)防控指導以保護師生。

根據州府5日聲明，因亞變種BA.2.86的傳播，全州感染病例和住院數提升，於是當局決定採取相關舉措，對各學區、各公校進行需求調查，應需提供免費快篩試劑和口罩，其中包括N95、KN95等高質量防護用品。

州府將從本周起，同州教育廳、合作教育服務委員會(Boards of Cooperative Educational Services)、州衛生廳展開外聯活動，收集各校新冠免費資源需求數據，進而向各合作教育服務委員會發放相關物資，再由他們下放至每一學區。

州長霍楚表示，經常進行新冠檢測是保證學生安全、防止疫情爆發的重要環節，州府將努力確保各學區擁有所需要的資源，為孩子們提供一個安全、線下的教學環境。

州衛生廳廳長麥克唐納德(James McDonald)表示，新學年伊始，全州感染病例再度上升，懇請所有的學生、老師、家長謹記，新冠檢測不僅方便而且準確。如果有症狀或是呈陽性，請留在家中隔離。

為防止公校疫情大規模傳播，聯邦疾病防治中心建議各校普及與推廣新冠疫苗接種及檢測方法，鼓勵生病和有症狀的學生及教職人員待在家中，優化通風並保持室內空氣質量，降低細菌和污染物通過空氣傳播並感染的風險，勤洗手並保持正確的洗手及衛生習慣等。具體措施可參考：https://reurl.cc/p5Dgrl。

公校 聯邦疾病防治中心 檢測

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