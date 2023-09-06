阻地鐵衝浪 市府邀高中生製短片 社媒已刪2600衝浪視頻

5日上午，紐約市長亞當斯和紐約大都會運輸署(MTA)公布勸誡年輕人切勿進行地鐵衝浪的宣傳片。(市長辦公室提供)

為阻止更多地鐵衝浪悲劇，紐約市 長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約大都會運輸署(MTA )5日舉辦記者會，發布勸誡年輕人切勿地鐵衝浪的宣傳片。市教育局(DOE)、市警總局(NYPD)和市青少年與社區發展局(DYCD)也將合作開展多渠道的宣傳活動，包括在各大平台上架該宣傳視頻，並推出標有相關標語的地鐵卡 ，時刻警示年輕人。

亞當斯在5日上午的記者會上表示，地鐵衝浪造成的每一起死亡悲劇，都意味一位年輕人充滿希望的未來已然不再，「我們無法繼續承受這樣的悲劇」。

根據統計，今年為止，紐約市警已經執法87名地鐵衝浪者，幾乎是2022年的三倍；MTA紀錄顯示，今年1月至6月，共有450多起爬地鐵事件，且已有五人在今年因地鐵衝浪死亡，該數字是過去五年的總和。

今年4月至6月期間，市警察局對已知的地鐵衝浪者進行了69次家訪，並與所有82名因地鐵衝浪而被抓捕的青少年監護人進行了後續談話。但是因為社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，青少年地鐵衝浪行為屢禁不止，因此亞當斯表示，「我們招募了真正的社交媒體專家，即紐約市年輕人，製作該宣傳短片」。

該短片名為「致命的地鐵衝浪——乘坐地鐵，並活下去」(Subway Surfing Kills – Ride Inside, Stay Alive)，由曼哈頓東區藝術與設計高中(High School of Art and Design)的五名應屆畢業生從7月開始拍攝。

短片將在車站以及各大社群平台播放，除該短片，學生還設計了在學校和車站張貼的相關海報、橫幅和數字標牌，以及印有停止地鐵衝浪標語的學生地鐵卡，學校也會發放印有該標語的鋼筆、鉛筆、記事本和便利貼等學習用品。

州長霍楚表示，這是針對年輕人展開的新宣傳，「紐約年輕人將直接從他們的老師和同齡人聽到關於地鐵衝浪的危險，這也將拯救生命，防止更多悲劇。」

MTA主席利博(Janno Lieber)懇請家長以及老師多與孩子交談，「告訴他們：這看起來像是一場遊戲，但卻可能以悲劇告終。」市教育總監班克斯(David C. Banks)則直言，不要因為網絡視頻喪命。

據悉，近幾個月來，Instagram、Snapchat和TikTok等社交媒體平台，已經刪除了2600個地鐵衝浪的視頻和照片。MTA主席利博說，科技公司開發了算法來清除這些視頻，「他們正在與我們合作將其刪除。」