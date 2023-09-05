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秋老虎來襲 紐約本周將再經歷一波高溫 連續數日逾90度

記者和釗宇／紐約報導
秋季來臨，紐約市卻又要經歷一輪熱浪的襲擊，本周氣溫將連續超過90度。(美聯社)
秋季來臨，紐約市卻又要經歷一輪熱浪的襲擊，本周氣溫將連續超過90度。(美聯社)

氣象預報顯示，勞工節長周末結束後，包括紐約市在內的東北部地區將經歷一輪新的高溫天氣。在最近一周之內，紐約的最高氣溫將連續數日超過華氏90度，並伴有持續升高的濕度，直到8日(周五)才開始有所緩解。

國家氣象局(NWS)在4日發布的短期天氣會商結果中說，在長周末過後，中、東部地區將出現突破同期歷史紀錄的高溫天氣，並在當日發布高溫預警，其中紐約州大部分地區都在預警範圍內，也包括紐約市全部五區。預警期間，紐約的最高氣溫將超過90度，最高可達95度(約攝氏35度)。高溫預警將從5日(周二)上午11時起，持續至6日(周三)晚8時有效，並有可能延長至7日(周四)。

氣象局表示，發布高溫預警的標準是連續兩天或兩天以上的體感溫度達到華氏95至99度之間，或在任何時刻體感溫度超過華氏100度。由於東部地區空氣濕度大，因此夏季體感溫度通常會比實際氣溫高得多。

氣象局提醒，持續高溫會導致熱射病(中暑)的發病機率增加，老年人和患有慢性病或精神疾病的人所面臨的風險更大。一旦發現有人中暑，要將其迅速轉移至陰涼處並撥打911求助。在沒有空調的室內，溫度可能比室外還要高，紐約市民可撥打311熱線查詢避暑中心(cooling center)的位置，並前往利用空調降溫。

本輪高溫天氣於勞工節周末期間首先出現在中西部地區，其中明尼蘇達和威斯康辛州部分地區3日就出現了超過華氏100度的氣溫。此後，中西部會出現降水，高溫範圍東移，籠罩紐約、新澤西、賓州以及新英格蘭地區。而從本周中後期開始，冷鋒系統將掃過高溫區域，可能帶來降水和降溫。到本周末，紐約的白天最高氣溫將會降至華氏80度左右。

高溫 紐約市 勞工

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