紐約客談／合法移民待遇不如走線 情何以堪

大批走線移民 的出現，讓人不禁關注他們在美國後未來的走向，尤其是紐約市的居民，眼睜睜看著無數移民入侵酒店、學校、帳篷城等，即使據理力爭也無濟於事。

不只如此，2萬多名無證客兒童本周將入學紐約公校。據規定，所有兒童必須接種疫苗，然而無證兒童幾乎都沒有接種相關疫苗的證明，但是公校如果不允許移民孩子入讀，還將面臨著違法的風險。

尤其對華人來說，有一點更為諷刺：為何這些走線華人需要走線？主要因為近幾年來，中國人申請赴美旅遊簽證的拒簽率居高不下，如果申請人的職業、財力、婚姻、子女和赴美規畫有任何一項有一點瑕疵，就很難得到簽證。

但是，當華人選走線後，這一切問題都不再存在，甚至還大開國門，歡迎入內，到了美國後，可以申請各類福利、和幾年內到手的庇護身分，甚至孩子也有上學的權利，哪怕沒有接種必須的疫苗。

對大部分規規矩矩還在等著H1B工作簽證 的合法移民來說，不禁思考自己為何要守規則？是圖遙遙無期的抽籤？抑或是即使有合法簽證後，仍因為綠卡排期的原因，無法隨意更換工作？換句話說，不如都來走線，反正殊途同歸。

說這些，並不是否定走線移民的付出，他們是要付出生命的代價，但是合法移民所付出的代價絲毫不少，大家都是為了同一個目的：美國夢。在社會和經濟不平等增加、居住成本上升、以及學費昂貴的當下，美國夢似乎不再是人人均等，人人都有，走線移民卻可以花更少的代價，爭奪本就緊張的資源，合法移民大呼不公，實屬正常。政府要如何平衡兩者的心態，需要考量。