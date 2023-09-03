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華人超市 中秋月餅售價回落2成 品類齊全口味多

記者邢易霖／紐約報導
華人超市里各種月餅琳瑯滿目。(記者邢易霖 / 攝影)
華人超市里各種月餅琳瑯滿目。(記者邢易霖 / 攝影)

去年中秋節受到通膨影響，月餅價格飆漲，在今年中秋來臨之際，本報記者於2日走訪各大華人超市，據了解，今年月餅的價格相比去年下降20%，基本恢復到疫前水平，月餅種類也與港台地區保持同步，品類齊全，口味眾多。

本報記者2日走訪位於皇后區法拉盛的各大華人超市，據調查及了解，今年月餅價格已經回落到往年水平，令華社居民深感欣慰，在緬街近楓葉大道(Maple Ave.)的大中華超市，往年十分受歡迎的某品牌流心奶黃口味的招牌月餅，今年的售價為每盒69元，內含八個月餅，與去年相比價格下降了20%左右。

華人超市裡各種月餅琳瑯滿目。(記者邢易霖／攝影)
華人超市裡各種月餅琳瑯滿目。(記者邢易霖／攝影)

對面昌發超市的張經理則表示，今年的月餅推出了很多新的口味，基本上中國國內可以買到的月餅，在本店也能買到，雖然現在來買月餅的客人還不算多，但是按照慣例，所有的月餅都會在中秋節前一個星期全部售空，「買的人還是很多的。」

正在超市採購月餅的張女士表示，在法拉盛生活了30多年，每年中秋都會來買月餅，今年的月餅不算貴，除了個別品牌出了新的口味，價格偏高，剩下的基本已與往年持平，如今外面物價飛漲，社區的這些超市可以保障華人買菜便宜，「已經很感謝了」，菜和肉的價格，基本上都沒有上漲。

中秋節是華人的傳統節日，對於很多外族裔友人來說，它在亞洲各個國家的傳統慶祝方式、月餅和燈籠等傳統元素，都是一份新奇的文化體驗。

一位白人女性2日也在法拉盛的華人超市試吃月餅，她表示，非常喜歡吃月餅，也對中華傳統文化深感興趣，「我願意嘗試不同風味的月餅，都很好吃，有的對我來說略甜，我也經常來華人超市買東西，品類齊全而且價格實惠，這一點非常吸引我。」

今年月餅的價格相比去年下降20%。(記者邢易霖 / 攝影)
今年月餅的價格相比去年下降20%。(記者邢易霖 / 攝影)

在不少月餅攤頭，還有包括送禮盒、圍裙等一系列的促銷方式來吸引更多顧客，昌發超市的月餅推銷員周女士對本報表示，今年月餅價格比起往年可謂十分優惠，超市也提供了不同價位與種類的月餅，滿足不同客人的需求。此外，超市還有買月餅送購物袋和圍裙的活動，只要是購買了月餅的顧客，都可以得到一份贈品。

華人超市 法拉盛 皇后區

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