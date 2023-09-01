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全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

記者張心／紐約報導
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

室內空氣品質公司House Fresh近日發布全美最髒城市排名，紐約市名列第17；而聚焦市內衛生情況，布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)成為「最骯髒社區」，羅斯福島(Roosevelt Island)則是「最乾淨社區」。

布碌崙貝德弗-史岱文森 紐約最髒社區

House Fresh依據全美各地311系統所收到的1230萬條衛生投訴，以此分析找出哪裡最骯髒。參與評選的是全美人口超過25萬的城市，共計有26個，所分析投訴時間範圍在2021年10月23日至2022年10月23日。

根據統計結果，位居「全美最髒城市」榜首的是馬里蘭州巴爾的摩市(Baltimore)，每10萬居民中有4萬2295宗投訴。緊隨其後是加州沙加緬度市(Sacramento)，每10萬居民中有3萬1486宗投訴。大城市中人均投訴最少的是威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，每10萬居民中僅有309宗投訴。

紐約市位居榜單第17名，每10萬居民中有3728宗投訴，不及巴爾的摩市的十分之一。但該市社區衛生狀況差異極大，五大區表現各有不同。House Fresh細分到各郵政編碼，發現11216所代表的布碌崙貝德弗-史岱文森最為骯髒，每10萬居民中有7664宗投訴。同樣超過7000宗的還有史泰登島的10312和10306，即阿登高地(Arden Heights, Eltingville)和新港(New Dorp)。

羅斯福島最乾淨 皇后區花卉公園也佳

「最乾淨社區」則是郵編為10044的羅斯福島，每10萬居民中僅有274宗投訴。皇后區郵編為11001的花卉公園(Floral Park)也表現甚佳，每10萬居民中僅有494宗投訴。

最髒社區前10名榜單 布碌崙占4個

House Fresh分析稱，紐約市五大區中，布碌崙的四個社區位列「最骯髒社區」榜單前十，史泰登島也有四個上此黑榜，而布朗士區和皇后區則各一個。與之形成對比的是，曼哈頓的五個地區上榜「最乾淨社區」榜單前十，皇后區上榜三個，布碌崙和布朗士區各有一個。

布碌崙 皇后區 紐約市

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