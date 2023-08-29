勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 市府擬發臨時免費地鐵卡

為應對可能發生的校車司機罷工，市府公布應急計畫，為所有受影響的家庭發放免費地鐵卡。(市長辦公室提供)

秋季學期開學將近，然而紐約市的校車司機工會在與校車公司的談判中進展不順，並宣布可能在開學後舉行大規模罷工 ；針對可能發生的校車停擺，紐約市政府28日公布了應急預案，將為所有受到影響的家庭提供臨時地鐵卡 ，部分特殊學生家庭還將有機會得到出租車 或網約車的費用報銷。

「聯合運輸工會」(ATU)1181分會目前正與承包市府項目的校車公司進行勞資談判，工會方面表示，如果談判無果，則會考慮從9月7日(周四)新學期開學時發起罷工。市府稱，罷工將影響到全市五區約4400條校車線路，占校車路線總數的一半，受影響的學生可能達到8萬人，其中約有2萬5000名特殊教育學生。

目前尚不清楚具體有哪些線路會受影響，市府表示，將在本周之內公布具體的受影響路線圖；此外，一旦罷工計畫得到確認，市府將會在第二天通過電話、電子郵件和短信的方式通知受影響家庭。

根據緊急應對計畫，如果罷工發生，所有受到影響的學生家庭都會收到臨時地鐵卡(Metro Card)。臨時卡可在每個工作日早5時30分至晚8時之間使用，每天提供四次免費乘車，使用範圍涵蓋所有MTA運營的普通公車和地鐵，但不包括快速公車。

對於有特殊需求的家庭，市府還會提供共享汽車與營運車輛費用報銷。符合條件的家庭在不得不使用出租車、網約車或私家車接送孩子上學時，將可獲得報銷，報銷標準為每哩58分，每天最高報銷額度為200元或單程100元。不過，紐約出租車的價格至少每英里3元。

對於部分有殘障或住在臨時庇護所的學生，還有機會獲得免費的共乘服務，由專門派遣的車輛接載學生和他們的一名監護人往返學校。目前，教育部門還沒有公布特殊報銷或共乘服務的具體實施細則和適用範圍，但承諾會在開學前提供更多細節。

市府提示家長，如果罷工發生，受影響家庭不能選擇線下學習，學生仍須到校，但會免除兩小時以內的遲到紀錄；如有疑問或希望了解更多細節，可撥打(718)392-8855市府交通服務熱線諮詢。