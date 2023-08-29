我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 市府擬發臨時免費地鐵卡

記者和釗宇／紐約報導
為應對可能發生的校車司機罷工，市府公布應急計畫，為所有受影響的家庭發放免費地鐵卡。(市長辦公室提供)
為應對可能發生的校車司機罷工，市府公布應急計畫，為所有受影響的家庭發放免費地鐵卡。(市長辦公室提供)

秋季學期開學將近，然而紐約市的校車司機工會在與校車公司的談判中進展不順，並宣布可能在開學後舉行大規模罷工；針對可能發生的校車停擺，紐約市政府28日公布了應急預案，將為所有受到影響的家庭提供臨時地鐵卡，部分特殊學生家庭還將有機會得到出租車或網約車的費用報銷。

「聯合運輸工會」(ATU)1181分會目前正與承包市府項目的校車公司進行勞資談判，工會方面表示，如果談判無果，則會考慮從9月7日(周四)新學期開學時發起罷工。市府稱，罷工將影響到全市五區約4400條校車線路，占校車路線總數的一半，受影響的學生可能達到8萬人，其中約有2萬5000名特殊教育學生。

目前尚不清楚具體有哪些線路會受影響，市府表示，將在本周之內公布具體的受影響路線圖；此外，一旦罷工計畫得到確認，市府將會在第二天通過電話、電子郵件和短信的方式通知受影響家庭。

根據緊急應對計畫，如果罷工發生，所有受到影響的學生家庭都會收到臨時地鐵卡(Metro Card)。臨時卡可在每個工作日早5時30分至晚8時之間使用，每天提供四次免費乘車，使用範圍涵蓋所有MTA運營的普通公車和地鐵，但不包括快速公車。

對於有特殊需求的家庭，市府還會提供共享汽車與營運車輛費用報銷。符合條件的家庭在不得不使用出租車、網約車或私家車接送孩子上學時，將可獲得報銷，報銷標準為每哩58分，每天最高報銷額度為200元或單程100元。不過，紐約出租車的價格至少每英里3元。

對於部分有殘障或住在臨時庇護所的學生，還有機會獲得免費的共乘服務，由專門派遣的車輛接載學生和他們的一名監護人往返學校。目前，教育部門還沒有公布特殊報銷或共乘服務的具體實施細則和適用範圍，但承諾會在開學前提供更多細節。

市府提示家長，如果罷工發生，受影響家庭不能選擇線下學習，學生仍須到校，但會免除兩小時以內的遲到紀錄；如有疑問或希望了解更多細節，可撥打(718)392-8855市府交通服務熱線諮詢。

罷工 地鐵卡 租車

上一則

連署簽名風波 譚瑩瑩、維樂培槓上互轟

下一則

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

延伸閱讀

地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他

地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他
酷熱打亂開學…愛阿華第摩因學區130輛校車僅5輛有冷氣

酷熱打亂開學…愛阿華第摩因學區130輛校車僅5輛有冷氣
凱瑟員工爭調薪 開始罷工投票

凱瑟員工爭調薪 開始罷工投票
太熱了 不少學校一開學就停課 愛阿華第摩因130校車僅5輛有冷氣

太熱了 不少學校一開學就停課 愛阿華第摩因130校車僅5輛有冷氣

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授