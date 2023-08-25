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布碌崙鎚殺案 兇嫌被控7罪…死者女兒脫離危險

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園華裔租客鎚殺案，嫌犯葉力勇被控謀殺和企圖謀殺罪。(CBS截圖)
日落公園華裔租客鎚殺案，嫌犯葉力勇被控謀殺和企圖謀殺罪。(CBS截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前發生駭人聽聞的租客鎚殺案，同租一間公寓的男租客和女租客因居住小節引發激烈口角，最後男租客用鐵鎚襲擊女租客，導致女租客趙招招死亡、其一子一女頭部受重傷；警方24日公布嫌犯和受害者身分，嫌犯葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等七項罪行。

72分局警員23日下午接到911電話，前往日落公園52街531號的公寓樓時，正好看到身上滿著血跡的葉力勇要走出公寓樓大門，於是將其逮捕。當警方進入事發公寓，發現趙招招和兩名幼年的兒女倒在廚房的血泊中。

隨後三人同都被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)接受治療，女租客傷勢嚴重，宣布死亡；兩名幼童目前還在醫院接受治療，據親屬介紹，目前男童腦出血、情況危殆，女童則是頭部和臉部多處皮開肉綻，但幸好已脫離危險。

根據警方公布的信息，47歲的男性嫌犯葉力勇沒有犯罪前科，死者趙招招43歲。葉力勇被控犯有一項謀殺罪(Murder)、兩項企圖謀殺罪(Attempted Murder)、兩項襲擊罪(Assault)和兩項非法擁有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)。

葉力勇很快被指派了律師，但他被捕之後，沒有向警方說任何話。24日清晨，葉力勇說自己感到頭暈，警方將其帶到瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受檢查後返回警局，隨後被帶出72分局，在前往布碌崙刑事法院(Brooklyn Criminal Court)等待傳訊，期間也是一言不發。

警方現在還沒有披露葉力勇的作案動機，但警方的消息來源稱，趙招招和葉力勇因為共用廚房和WIFI，還有噪音問題，早就相互不滿，心生怨恨，而且兩人平日裡就經常有摩擦，23日的慘劇是一次大爆發。

警方目前仍在繼續對此案進行調查，如果受傷幼童不幸離世，對嫌犯葉力勇的控罪將會加重。

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