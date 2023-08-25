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布碌崙華裔鎚殺案 兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(ABC視頻截圖)
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(ABC視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案近期引發華社密切關注，公寓內除兇嫌和死者兩家人外，還有住在第三間房的江姓華男與其女友，江在案發後接到兇嫌電話而趕回家裡，見一地狼藉與「整個人傻住」的兇嫌，趕忙報警；當江的女友帶走兇嫌的9歲兒子時，目睹全過程的男童不停說著「爸爸瘋了，地上全是水(血)」。

江男說自己與女友住在其中一間房，而來自福州琅岐的兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)與9歲兒子住在另一間房，其在中國還有一個年齡不明的孩子；該情侶對死者趙招招的印象是極度挑剔、不講理的女人，過去便屢次找另兩家人的麻煩，他們連同葉已經跟房東說好月底就要搬走，案發前夕就找到新住處，押金也交了，臨門一腳便能離開。

豈料案發當日，江接到葉的電話，「我出事情了」，當他趕到家裡要打開進屋的第二道門時卻異常地反鎖著，直到表明身分，葉才將門打開；隨即映入眼眶的是倒在血泊中的趙招招母子三人，他驚覺事態嚴重，「不管怎樣，先搶救孩子」，於是拿起手機報警。葉此時已神智不清，半傻半瘋的狀態站在原地，後來對他說了一句「你把我兒子帶走」。

不久後，江的女友在警方之前抵達公寓外，被江擋在樓下，「上面發生很大的事，你就不要上去了」；當她將兇嫌的9歲兒子領走時，受到驚嚇的男童不停哭訴道「爸爸瘋了！爸爸瘋了！地上全是水(血)」，她也只能盡力安慰，目前男童已被從馬里蘭州趕過來的母親接走，被安排在酒店居住。

案發之後，江在現場大聲責罵兇嫌，「不管遇到再大的事，也不可以這麼做」，何況本來都要搬走了；葉表示自己忍無可忍，趙將房內的網路設備關閉，引發雙方再度爭吵，當時趙拿起鐵鎚朝他威脅，他被逼急了反手搶過鎚子行兇。

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