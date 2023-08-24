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南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

記者胡聲橋、顏潔恩／紐約報導
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區23日下午發生一起兇殺案，一名華裔男子與同為租客的華裔女子發生激烈爭吵，這名男子最後竟拿起鐵鎚攻擊這名女子和她的兩名幼童。警方證實，遭襲擊女子已死亡；她的兩個孩子傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

受傷孩童為3歲及5歲

當日臨近下午2時許，市警72分局警員接到911報警後來到日落公園地址為52街531號的公寓樓二層的一間公寓內，發現一名43歲的華裔女子和兩名幼童，一名五歲的男童和一名三歲的女童倒在血泊中。

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子用鐵鎚攻擊合租女子和她的兩名幼童，導致女子死亡。圖...
布碌崙(布魯克林)一名華裔男子用鐵鎚攻擊合租女子和她的兩名幼童，導致女子死亡。圖為凶器。(市警提供)

據現場流出的一段視頻，一名警察將滿身是血的男童抱在懷裡，男童的頭靠在警員肩膀上，看起來已失去意識；而另一名警員則雙手撐著另一名女童，她也同樣渾身是血，毫無反應。警方在現場搜到一柄鐵鎚，研判是兇手的犯案工具。警察趕到時，身上帶著血跡的華男嫌犯正要走出公寓樓，被警方逮捕。

據了解，這名男嫌犯和被害女子都是福州人，同住在一個三間臥房的公寓內。據該公寓樓另一名租戶馬女士表示，被害女子是該公寓的二房東，她自己和孩子住一間房，把另兩間房分租給了嫌犯和他弟弟。受害女子和嫌犯因為居住問題經常發生爭吵，本來嫌犯月底就要搬走，不知出於什麼原因，23日下午的爭吵突然變得激烈，導致了慘劇的發生。

公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

死者夫在俄州工作趕回

被害女子的丈夫在俄亥俄州工作，通常一個月回家一次，他已經得知了家人被害的消息，正在趕往紐約的途中。

兇嫌9歲兒子目睹慘劇

據悉，嫌犯現年47歲，自己帶著一名九歲的男童一起生活，據稱案發時，他自己的孩子就在身邊目睹了慘劇的發生。警方指出，案發後，嫌犯到一樓大廳打了電話給弟弟來把孩子接走，但最後警方找到了孩子的媽媽，接走了孩子。

馬女士表示，因為居住在同一棟公寓內，她認識被害的女子和她的兩個孩子，她說被害女子還是比較和善的人，媽媽經常帶兩個孩子出來玩，孩子也很開心，沒想到遭此橫禍。

1男稱因網路問題釀禍

據事發現場的一名外賣郎指稱，他認識本案嫌犯，嫌犯也是外賣郎，長期遭被害女子欺壓甚至打罵；這名外賣郎說，因網絡設備在被害女子房內，她一出去就關網絡，造成不便，因此雙方經常吵架，釀成這起悲劇。

市警總局在現場舉行記者會說明案情。(張意提供)
市警總局在現場舉行記者會說明案情。(張意提供)

華裔 俄亥俄州 日落公園

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