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日落公園血案 鄰居：分租矛盾釀禍

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋／攝影)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區23日傳出血案，同租一間公寓的一名華裔男子與一名華裔女子發生激烈口角後，這名男子用鐵鎚攻擊女子，導致這名女子當場死亡，她身邊兩個年幼的孩子身受重傷，尚未脫離危險；州參議員曲怡文和州眾議員鄭永佳，表示將盡全力協助受害者家屬；周圍的鄰居也議論紛紛，認為華社流行的分租方式是造成鄰居不睦，反目成仇，乃至血案的重要原因。

兇殺案發生在一棟五層公寓樓內，裡面大約有二、三十間公寓，住戶絕大多數是華人。住戶馬女士說，她知道作為二房東的受害者和行凶男子經常因為居住問題爭吵，但沒想到矛盾激化到殺人的程度。她認為，新移民到美國來總會欠一大筆債，因此往往會選擇和別人同租一間公寓；但這種擁擠的居住方式，再加上工作生活壓力大，會造成相互間的摩擦和矛盾，處理不好，就會累積和激化矛盾。

公寓樓華裔住戶Katerina和Holly說，樓裡的住戶有一個微信群，平時大家交流信息，很友好，沒想到在一間公寓內的住戶有那麼大的仇。

日落公園發生凶殺案，議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)
日落公園發生凶殺案，議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)

曲怡文在得知案情和兇手被捕的消息情況後，馬上透過社群媒體告知公眾無需恐慌，並迅速趕到案發現場了解情況。她表示，如果未來受害者家屬需要任何幫助，她都會全力協調提供。

曲怡文說，如果不是經濟壓力大，誰會願意與別人分租？這種情況一定會發生口角，但無論如何，不應該使用暴力來解決。她還說，兇手竟然會對五歲和三歲的幼童下手，而且這一切都發生在自己九歲孩子的眼皮底下，她不知道兇嫌怎麼會下得去手，認為這是一種悲哀。

日落公園發生凶殺案，議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)
日落公園發生凶殺案，議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)

州眾議員鄭永佳說，當他看到警察抱著滿身是血的孩子的照片時，他感到很震驚而且難以置信。他說大家必須為這兩個年幼的孩子祈禱。鄭永佳確信，日後華社一定會為孩子募集資金，他將全力以赴進行協助。

他認為，這種案件在日落公園華社很罕見，福州人在中國的家鄉就住得很緊湊，大家對此都習慣了。他認為，一定有某種東西觸發嫌疑人跨越了自己的道德底線；如果是心理健康問題，就必須解決這個問題。

日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)
日落公園發生凶殺案 議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)
日落公園發生凶殺案 議員曲怡文和鄭永佳表示將全力幫助倖存兒童。(張意提供)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)
日落公園發生凶殺案，居民議論是分租累積的矛盾造成了血案。(記者胡聲橋/攝影)

華裔 日落公園 眾議員

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