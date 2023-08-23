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女股神也搬走… 4年158家華爾街公司遷離紐約

記者劉梓祁／紐約報導
高樓林立的紐約市。(記者劉梓祁／攝影)
高樓林立的紐約市。(記者劉梓祁／攝影)

新冠疫情、通貨膨脹、犯罪頻發等一系列因素，正迫使愈發多人改變生活與工作方式，在遠程辦公風潮仍未消散之下，已有企業開始撤離華爾街，將業務轉移至佛州或其他南部地區，以追求更低成本和更大效益；數據顯示，自2019年底以來，近160家華爾街公司已將其總部遷出紐約，導致近1兆元的資產轉移。

稅收成本考量 近1兆元的資產轉移

彭博社(Bloomberg)針對1萬7000家公司的數據分析顯示，為了避免猖獗的犯罪、高額的稅收和日益昂貴的生活成本，已有158家「感到厭倦」的金融公司離開，其代表著高達9930億元的資產，以及成千上萬的高薪雇員。

在逾百家遷出紐約的公司中，包括由投資大亨艾康(Carl Icahn)領導的Icahn資產管理公司，新址選於佛州。在2020年8月，該公司放棄了位於曼哈頓第五大道通用汽車大樓頂層的豪華辦公地，選擇了位於邁阿密郊區的一座14層辦公大樓。企業紀錄指，伊坎的公司管理著222億元資產，且新址距離其住宅僅有不到一哩。

數據顯示，自2019年底以來，近160家華爾街公司已將其總部遷出紐約，導致近1兆...
數據顯示，自2019年底以來，近160家華爾街公司已將其總部遷出紐約，導致近1兆元的資產轉移。(美聯社)

與此同時，避險基金大亨辛格的艾略特管理公司(Elliott Management)，管理資產總額達592億元，於2020年10月將總部從曼哈頓中城搬遷到佛州的西棕櫚灘。此外，擁有「女股神」封號的方舟投資(Ark Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，亦已將企業及價值247億元的資產轉移至佛州聖彼得斯堡。

56家紐約公司遷往佛州 其餘到德州、北卡

據統計，總計56家紐約公司已遷往佛州，其餘多數公司則前往德州和北卡羅來納州等氣候更加溫暖的地區。分析結果還顯示，除紐約外，加州企業也已將1兆元的金融資產管理轉移至佛州、德州和其他低成本的州。

此趨勢無疑為紐約市帶來嚴重打擊。去年，華爾街占據了該市16%的經濟總量，金融公司支付了54億元的州稅，占幾乎四分之一的個人所得稅收入。

彭博社分析稱，今年金融行業稅收將出現「顯著下降」，且「就業崗位已經轉移到成本較低的地區」。報告指，紐約在2022年的金融行業就業份額為17.6%，比1990年的三分之一減少近一半。

引人注目的例子包括高盛集團(Goldman Sachs)，其正在興建一個位於達拉斯市中心外的園區，將於2027年開放。然而，高盛發言人表示，該銀行沒有計畫放棄其位於曼哈頓西街200號的總部。

佛州 華爾街 曼哈頓

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