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紐約市無證客擬安置破敗監獄 比鄰華埠 引反彈

記者張心／紐約報導
紐約市府日前致信州長霍楚，建議將曼哈頓下城停用的聯邦監獄作為無證客收容所。(美聯社)
紐約市府日前致信州長霍楚，建議將曼哈頓下城停用的聯邦監獄作為無證客收容所。(美聯社)

紐約市府日前致信州長霍楚(Kathy Hochul)，建議將曼哈頓下城已停用的聯邦監獄作為無證客收容所，該監獄比鄰華埠，曾關押「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)等多位臭名昭著的囚犯，內部環境長期以來骯髒不堪。

「淫魔」艾普斯坦在此處上吊

根據最新披露的信件，市府曾在9日向霍楚提議，重新啟用2021年停用的聯邦大都會懲教中心(Metropolitan Correctional Center)，以收納紐約市愈來愈多的無證移民

艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約曼哈頓大都會懲教中心時，上吊自殺。(美聯社...
艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約曼哈頓大都會懲教中心時，上吊自殺。(美聯社)

該聯邦監獄位於柏路(Park Row)150號，內部環境長期以來骯髒不堪，充斥著老鼠、蟲子，並備受汙水外漏問題困擾。自囚犯艾普斯坦2019年在此上吊自盡後，其惡劣的條件和安全漏洞被外界廣泛關注，繼而在輪番審查中被迫關閉。

曾囚禁毒梟、黑幫等重量級罪犯

據悉，該聯邦監獄能容納大約600名囚犯，上多位臭名昭彰的重量級罪犯曾囚禁於此，包括已故的甘比諾(Gambino)犯罪家族頭目戈蒂(Gotti)、龐氏騙局大師馬道夫(Madoff)、墨西哥毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)等。

對於市府的提議，聯邦監獄部(Federal Bureau of Prisons)回應稱，「我們拒絕對此信息發表評論。目前聯邦大都會懲教中心已暫時關閉，對該中心的長期計畫尚未最終確定。」

移民聯盟表達不滿：不該放監獄

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)則對此建議表達不滿，直指不該把無證客放在監獄之中，尤其是這樣臭名昭著的破敗監獄，「無證客們為了重建人生理想的家園，費盡千辛萬苦來到紐約，我們不應該讓他們以監獄為新起點。」

州大宿舍也被列入 眾多居民反對

除了聯邦大都會懲教中心之外，市府還在信中要求州府將曼哈頓賈維茨中心(Jacob K. Javits Center)、紐約州立大學宿舍等，挪出來容納無證客。目前，賈維茨中心已經啟用接收無證移民，州大宿舍提議則遭到眾多民眾的反對。

監獄 移民 無證客

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