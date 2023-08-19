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紐約客談／無證客危機 兩難之下找公平

紐約客談

自今年伊始，紐約市一直處於持續的無證客危機中，不僅市長多次公開呼籲外援，市民們也連番反對不斷增加的收容所。然而，目前情勢似乎進一步惡化，無證客在街頭露宿的畫面不斷在網路傳播，而居民的日常生活也受到干擾，許多學校、酒店和體育館被徵用為救助中心。在這樣的環境下，許多人紛紛高聲呼籲採取更緊急的措施，以應對危機。

重壓之下，市長不僅尋求州府和聯邦協助，還動用法律手段嘗試扭轉現狀，甚至不惜印發傳單在邊境派發，以阻止新移民進入。目前看來，每種方式都收效甚微。因此，面對人數的激增，市府不得不持續尋找新空間，暫時安置不斷進入的人群，這便為官員創造了難題。若安置在偏遠之地，勢必會引來維權團體批評，指其將移民放在沒有資源之處，還會讓移民自身生活不便。

但是，若像現今般安置在生活區周邊的各大空置場所，則會令當地居民心生不滿，認為影響社區生活質量，成為政府管治不力下的無辜受害者。這無疑為執政者創造了一個兩難境地，無論如何安排，都無法令多數人滿意。不少政客嘗試提出解決措施，如呼籲聯邦加快工作許可的審核速度。儘管其確實能提升無證客的就業公平，讓其獲得收入尋找住處，但若能從根源改變則是更理想的方案。

現在的移民從何而來？是加州等地區的州長刻意包車送至，導致紐約被包裝成「獨家難民接收地」；值得注意的是，有多個民主黨控制區域的官員表態歡迎移民，卻無人可接。兩黨政治遊戲下，對紐約的傷害顯而易見。若要談論公平，只得先拋開無意義的紛爭，從人性角度出發。

移民 無證客 加州

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