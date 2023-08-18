罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

大紐約地區近幾周有三人因感染一種罕見的食肉菌(flesh-eating bacteria)而死亡，第四人因感染而住院，根據當地衛生官員以及美國疾病控制與預防中心(CDC )分析，這一食肉菌雖然罕見，但致死率高達20%，不少患者需要截肢，細菌感染或因食用生貝類及在鹽水中游泳所引起，紐約州 府對此也於17日對民眾發出警告，若身上有未癒合傷口，不要下海游泳。

三起食肉菌致死事件，一起發生在紐約長島 薩福克郡(Suffolk County)，死者腿上有未癒合的傷口；另兩起發生在康州，根據當地官員，二人在長島灣(Long Island Sound)的不同地點游泳後受到細菌感染而死，且二人身上均有開放性的傷口，三位死者的年齡在60至80歲之間。此外，第四起住院病例同樣發生在康州，患者在食用生蠔後感染，目前病情好轉已經出院。

這一食肉菌名為「創傷孤菌」(Vibrio vulnificus)，大多生長在鹽水地區，在5月至10月的溫暖天氣下則更為常見，患者感染後病程發展迅速，症狀包括腹瀉、胃痙攣、嘔吐、發燒和寒顫，還可能導致耳部感染，並引起敗血症以及致命的傷口感染，許多倖存者也因此截肢。