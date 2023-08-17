8大道掃蕩攤販 還路於民…鄭永佳：將繼續取締

執法人員對無證攤販進行取締，鄭永佳幫助協調。(鄭永佳辦公室提供)

紐約市警日前給布碌崙 (布魯克林)8大道 街頭無證攤販發出警告後，16日展開取締行動，始終不聽勸的攤販則遭到執法人員沒收商品；當地州眾議員鄭永佳也幫助協調活動進行，指這樣的檢查還會持續，鼓勵小販遵守法規，他也將努力為他們尋找做生意的地點。

鄭永佳指出，警方前幾天便向無證攤販發出口頭警告，命令他們收攤，直到16日警方才聯合市清潔局(DSNY)在8大道55至60多街展開掃蕩；除無證擺攤外，執法人員也提醒商家不能將商品大範圍地擺到街道上，影響路人行走。

「接下來會有更多執法行動，這只是第一次」，鄭永佳表示，先前在社區進行的問卷調查中，超過800名本地人表示對8大道擺攤占道問題的不滿，老人家更表示行走本就不便，海鮮超市人行道上還濕漉漉，途經時害怕滑倒，或道路太擠被絆倒；不僅如此，商家無視規矩，將遮陽篷隨意地在街上擺掛，甚至遮擋到路人行走的交通燈，十分離譜。

當日執法完畢後，8大道人行道上只剩下擁有合法牌照的攤販經營。(記者顏潔恩/攝影)

不過他形容當日取締行動相當「友善」，並沒有出現攤販不合作以致執法人員暴力取締的現象，也沒人到逮捕；唯一問題是執法人員與攤販之間溝通不良，其辦公室必須提供翻譯員幫助協調，並承諾日後的也會繼續派出翻譯人員，以確保攤販知道違規的原因。

「我現在的任務是幫助這些攤販找到做生意的地方」，鄭永佳說，並不希望奪走他們的生計，但必須按照合法途徑經營，當務之急會幫忙找地方，同時協助他們申請牌照；他也感謝繁榮布碌崙、紐約華人聯合會、以及亞裔 民安隊等組織，從發動問卷調查到幫助警方宣導攤販遵守法規，作出不少貢獻。