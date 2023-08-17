孟昭文聯合郵局、警方 阻郵件盜竊 籲民眾收件前再投遞

孟昭文16日中午於位於麥斯佩斯(Maspeth)的美國郵局召開記者會，稱僅今年，她選區內的郵件盜竊案件已經達到600多起，身分、支票以及包裹盜竊等案件仍在持續增長。(記者高雲兒／攝影)

針對日益猖獗的郵件盜竊問題，國會眾議員孟昭文 16日聯合市警局和美國郵政 局(USPS)，向公眾傳授防止郵件盜竊的方法；另外，孟昭文也正就郵筒安全問題做出努力，同時為郵局爭取更多權限，以便調查郵件盜竊案。

孟昭文16日中午於位於麥斯佩斯(Maspeth)的美國郵局召開記者會，稱僅今年，她選區內的郵件盜竊案件已經達到600多起，身分、支票以及包裹盜竊等案件仍在持續增長；為解決該問題，她已呼籲改良藍色郵筒的安全指數，將本就較大的「投信口」改為「投信縫」，竊賊難以盜取。

她說，美國郵局也正在提高深綠色郵筒(Relay Boxes)的安全指數，預計將用4萬9000把電子鎖，取代目前使用的過時鎖。她要求郵政部門優先考慮皇后區，因除了今年的600起，她選區內的選民在去年共向郵政總局報告了1000多起郵件盗竊案，總計近50萬元損失。

孟昭文說，104分局6月底通過周邊居民拍照和錄像，成功抓獲兩名盜竊郵件的竊賊。104分局局長科爾曼(Kevin Coleman)呼籲公眾儘量到郵局窗口寄信；若非要使用郵筒，盡量靠近郵筒取件時間，「如果是10時取件，那你9時45分投遞較好」。

孟昭文表示，就她選區內的案件而言，大部分郵件盜竊案件屬於團夥犯案，因此她和共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)共同提出了「美國郵政局傳票授權法」(USPS Subpoena Authority Act)的新案，旨在加強郵政局通過行政傳票，給予美國郵局更多查案權限。