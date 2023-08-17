小心被側錄 糧食券盜刷頻傳 警：插卡前拉一下讀卡機

布碌崙華社的糧食券盜刷問題持續發生。(本報檔案照)

糧食券 「電子福利轉帳卡」(Electronic Benefits Transfer，EBT)因存在安全疏漏，導致布碌崙 (布魯克林)華社不少民眾的糧食券被盜，有關犯罪近期更是頻繁發生；轄管班森賀的市警62分局16日發布消息，提醒民眾防範EBT卡被盜刷的安全事項，特別是刷卡前確定讀卡器上未遭人做手腳，安裝側錄設備(skimming device)竊取數據。

由於糧食券已從紙券改為電子轉帳卡，因此也成為竊賊犯案的目標，例如布碌崙一名華裔受害者王女士，所持的EBT卡曾在兩小時內被歹徒盜刷，經調查盜刷者來自馬里蘭州；還有一名擁有四個孩子的母親陳女士，3900元的金額在幾天之內也被盜刷，竊賊是在加州 犯案。

據社區人士指出，8大道民眾的糧食券盜刷問題一直存在，而盜刷者幾乎都來自外州；他們通常會在第一次小額盜刷EBT卡，在得知存額後，便在第二次刷卡時刷個精光。

市警62分局16日在推特上發文，指出竊賊犯案的手法較常見的是在櫃檯的刷卡機器上安裝側錄設備，可從EBT卡、信用卡和銀行卡中截取數據，再利用這些信息複製卡片，到當事者的帳戶中偷取資金。

為避免淪為受害者，警方提醒民眾在插卡前一定要手動拉一下讀卡器，檢查是否有鬆動、彎曲、損壞或畫傷的情況，若發現異常便拒絕使用該讀卡器；若發現了側錄設備，則可以直接打911報警。

另一方面，在輸入EBT卡密碼前也要拉動一下鍵盤邊緣看是否有異常，輸入密碼時要用手蓋住鍵盤，以免密碼被偷窺；最後，要定期檢查帳戶餘額，一旦發現有不尋常的流動要及時通報。

根據聯邦最新的規定，蒙受損失的民眾和家庭客從本月21日起，向市人力資源管理局(HRA)申請賠償，雖遭遇的損失可追討回來，但執法人員還是希望民眾可以防患於未然，從一開始便警惕為妙。