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又傳鋰電池爆炸 布魯克林班森賀華人公寓起火

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀15日上午發生一起因電單車鋰電池爆炸導致的火災，所幸未造成人員傷亡；近期全市已發生多起由電單車鋰電池引發的火災，消防局建議民眾使用經過認證的產品，若電池過熱應立即斷電。

大約上午10時30分，火災發生在班森賀西四街1522號的一棟三層公寓樓內，起火點位於一樓。一名住在隔壁一樓的鄰居說，她先是聽到了砰砰兩聲巨響，沒過兩分鐘，她就看到隔壁公寓樓的窗戶裡冒出了陣陣濃煙，然後就聽到公寓裡有人大聲喊救命。這名女士馬上報警，片刻後消防車、警車和急救車就紛紛趕到了現場救援，消防員打碎公寓側面的窗戶後，將受困人員救出。

這場火災沒有蔓延到一層樓的其他公寓，也沒有燒到二樓，但大火帶來的大量濃煙，以及消防員為了滅火採取的應急措施，還是對其他公寓造成了一些影響。因為大火封門，消防員推倒整扇大門，才能進入公寓滅火，最終大火在11時左右被撲滅。

所幸的是，火災沒有造成人員傷亡；據悉，一層公寓的租戶是白人，共有四人住在這一公寓內。火災發生時，只有一人在公寓內；三層公寓的房東是一對華裔夫婦。

消防員經過調查後發現，火災是由存放在一層的電單車鋰電池起火而導致，消防員隨後把鋰電池移出屋外，將其放入專用的防火金屬桶內。據了解，公寓的租戶將鋰電池放在公寓內的走廊內充電，鋰電池爆炸起火後，濃煙烈火很快封住了大門，並蔓延到旁邊的洗手間和客廳。

近兩年來，紐約市頻繁發生鋰電池引起的火災。今年截止7月底，全市已發生131起由鋰電池引發的火災，共造成76人受傷，13人死亡。6月份，曼哈頓華埠電單車店的火災造成四死兩傷的慘劇。此後，市政府決定對違反安全規定的電單車店採取零容忍的政策，並開展安全使用電單車的教育項目。

對於在家存放電單車者，市消防局建議只購買和使用經過安全認證的名牌鋰電池、充電器和充電線；充電器應直接插入墻上插座，並遠離任何易燃物體，存放和使用鋰電池要遵照生產商的說明，若電池過熱應立即斷電。

班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋 / 攝影)
撲滅火災後，消防員將鋰電池放入這個防火密閉的金屬容器內。(記者胡聲橋 / 攝影)
撲滅火災後，消防員將鋰電池放入這個防火密閉的金屬容器內。(記者胡聲橋 / 攝影)

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