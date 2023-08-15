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紐約無證客負擔重 市長怪聯邦不發工作證

記者高雲兒／紐約報導
紐約市市長亞當斯13日請求白宮官員加快發放移民工作許可，來緩解紐約市已不可負擔的移民危機。(美聯社)
紐約市市長亞當斯13日請求白宮官員加快發放移民工作許可，來緩解紐約市已不可負擔的移民危機。(美聯社)

紐約市無證客危機再次引發爭議，市長亞當斯(Eric Adams)日前請求白宮官員加快發放無證客工作許可，來緩解紐約市的負擔，亞當斯更是稱，禁止數萬名新移民從事合法工作是「反美國」的行為；不過，針對皇后區居民的抗議及把移民送回所屬地的要求，亞當斯表示拒絕，還稱民眾「有權重選市長」。

亞當斯近日指出，紐約市已經在2023財年為無證客危機支出了14億5000萬元，但無證客湧入的數量毫無下降趨勢，日前甚至超過了10萬人，上周更有3000人再次進入庇護所。有報導指，在蘭德爾島上新設的庇護帳篷，每月就要支出2000萬元，平均每個庇護客支出1萬元；他表示，紐約市當下已無力照顧近6萬無證客，而他們搬出收容所的前提，就是獲得合法工作許可。

亞當斯稱每個海外移民，都應該在來到美國後，有能力養活自己；本月初甚至有數十名移民睡在羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)外，他稱若無州府和聯邦提供幫助，該場景將不斷上演。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，州府會在明年預算中，撥款10億元的安置無證客，但市府官員稱，這是杯水車薪；霍楚也在13日會晤聯邦內政部官員，請求聯邦政府開放弗洛伊德貝涅特機場(Floyd Bennett Field)用於搭建庇護所，卻被白宮拒絕，理由是在該地點安置無證客仍存在「操作和法律」問題。

今年以來，紐約的無證客危機多次引發矛盾，就在上周末，因亞當斯宣布將在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁停車場建設一個新的大型帳篷，為最多1000名單身男性無證客提供庇護，數百名居民及組織在亞當斯在皇后區參加教會活動時再次抗議。

皇后區村共和黨俱樂部(Queens Village Republican Club)負責人稱奧倫斯坦(Phil Orenstein)敦促亞當斯，把無證客送回華盛頓特區或者墨西哥；但亞當斯拒絕此要求，並說如果紐約驅逐無證客，他可能會受到聯邦政府的制裁，紐約市也將失去解決問題所需的資金。針對民眾對其繼續任職的抗議，亞當斯回應說，「如果你覺得我在過去18個月裡沒有做好我接手的爛攤子，你有權利做你想做的事。」

無證客 亞當斯 紐約市

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