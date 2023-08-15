哥倫布公園命案 華裔嫌曾6度被捕…疑為遊民

社區人士認為，過多的單身男性遊民會帶來更多的安全隱患，不僅可能傷及無辜，遊民之間互相傷害的可能性也很大。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠 的哥倫布公園(Columbus Park)外13日凌晨3時許發生命案，造成一人死亡。目前，死者身分尚在調查中，而華裔嫌犯則被起底為一慣犯，此前曾有過六次被捕記錄。

紀錄顯示，男性華裔嫌犯馮煌宇(Feng, Huang Yu，音譯)現年49歲，早在2000年，就因搶劫而第一次被捕。此後，他還於2008年兩次被捕，被控罪名分別為非法持有武器和二級攻擊；他還在2016年和2018年先後因強行觸摸而兩次被捕。記錄顯示，此人2009年至2010年曾因二級攻擊罪在州監獄 服刑三個月，又從2019年開始，因一級性虐待未遂罪再次進入州監獄，服刑約兩年。2022年，他在假釋期滿後獲釋。

據報，這名嫌犯13日凌晨在哥倫布公園外的擺也街(Bayard St.)104號門外與受害者發生爭吵，在打鬥中將其頸部砍傷。傷者在被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治身亡，嫌犯則當場被拘押，沒有逃離現場。13日下午，警方宣布正式逮捕此人，控罪為非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)。

在警方公布的身分信息中，馮煌宇的地址為華埠企李士提街(Chrystie St.)157號。不過，該地址現為一租金較為昂貴的翻新公寓，而從嫌犯犯案的時間地點、以及其去年才刑滿釋放的背景看，他很有可能是一名無家可歸的遊民 。

大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)執行總監王鏑表示，華埠的單身遊民所密度過大，對於社區始終是一個安全隱患。他介紹，根據遊民維權組織的研究結果，單身男性遊民患有心理疾病和陷入藥物成癮的比例相對更高。因此，遊民所集中的地方，不僅會吸引更多本不生活在本地的遊民，以及隨之而來的更多毒販，他們自身互相傷害的可能性也較大。他認為，把人都集中在一個地方，不一定能幫到他們，反而可能讓情況更糟。