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不願給錢 紐約76歲翁被乞丐刺傷 險遭刺中心臟

記者高雲兒／紐約報導
曼哈頓中城先鋒廣場13日晚發生血案，一名76歲的地鐵乘客因為拒絕向乞丐施捨，被乞丐刺成重傷。(Getty Images)
曼哈頓中城先鋒廣場13日晚發生血案，一名76歲的地鐵乘客因為拒絕向乞丐施捨，被乞丐刺成重傷。(Getty Images)

曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站日前發生一起血案，一名76歲的地鐵乘客因為拒絕向乞丐施捨，被乞丐刺成重傷，目前情況穩定，但兇嫌仍在逃。

根據市警，13日晚11時30分左右，曼哈頓西35街和第六大道交界處的先鋒廣場地鐵站，一名乞丐向76歲耆老乞討錢財，在對方拒絕後，乞食者一把刺傷其胸口，隨即逃跑，目前還在追捕中。

受害者隨後跌跌撞撞地來到先鋒廣場車站求助，並被醫務人員緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)，情況危急，但目前已穩定。

根據Dailynews報導，這名76歲的老人名叫艾哈邁德(Iqbal Ahmed)，他14日表示，自己在曼哈頓旅行社工作，平常不從先鋒廣場站乘坐地鐵，只因那天要在那附近的郵局取信。事發時，他正下班回家，因為拒絕給乞食者取錢，對方用刀刺向他的左肩下方，距離他的心臟只有幾吋，他當時甚至沒反應過來，直到下樓看見血跡滴下，才向工作人員求助。

正在醫院接受治療的艾哈邁德目前雖無生命危險，但仍處於持續的疼痛中。他稱不確定這樣的行為是否會導致對方入獄，只說任憑法律制裁，而他更擔心的是紐約市治安和自己的工作，「這樣，哪有遊客敢來呢」。

據悉，為應對犯罪案件，紐約市已在地鐵站內加裝了更多監控攝像頭，政府也推出遊民清理計畫，盼能減少地鐵犯罪率，挽回民眾對紐約市治安的信心；今年以來，警方和市府都在宣傳「犯罪數量有所下降」，尤其是在本月4日舉行的紐約市例行公共安全簡報會上，市警稱地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%，對比疫情前，更減少了近6%。

可地鐵內的傷害案件、甚至命案依舊時有發生，上月，時報廣場地鐵站發生一起無緣故襲擊，一名男性在幫助一名疑似遊民的人支付車費後被其捅傷；5月10日，一位44歲的男性乘客Gideon Moncrieffe在布碌崙(布魯克林)地鐵C線列車上好心勸架後，被其中一人持刀劃傷，造成長達8吋的裂口貫穿整個面部。

地鐵站 紐約市 曼哈頓

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