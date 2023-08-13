史島民代、百名華裔 反建收容所

史泰登島多名共和黨民選官員舉行集會，反對市府計畫將當地一棟老人公寓改為臨時收容所。(讀者提供)

史泰登島多名共和黨民選官員12日與500多名社區民眾在中區海灘(Midland Beach)舉行集會，反對市府計畫將當地一棟老人公寓改為臨時收容所，居住在島上的百名華裔民眾也積極參與發聲，他們譴責民主黨各級政府在無證客移民 問題上所推動的措施，更怒斥市長亞當斯(Eric Adams)放任紐約市 民不管，將福利優先提供給了無證移民。

亞當斯此前通知島上議員，表示將把座落於卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd)1111號的「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)，改為臨時收容所，除該地點之外，市府也有意在北島的華茲華斯堡(Fort Wadsworth)設立臨時帳篷，緩解無證客數量過多的情況。

12日的集會在史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、莱利(Michael Reilly)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、市議員卡爾(David Carr)等人的組織下舉行，居住在島上的百名華裔民眾也積極出席，向市府表達強烈反對的意願。

「市府為這些無證移民毫無條件提供住宿和救濟的政策必須馬上停止」，卡爾指出，「庇護權」(Right to Shelter)保障的是陷入困境的紐約市民，而不是無證移民，市府卻背道而馳，「在與紐約市毫無關係的無證移民身上，不要再浪費公費」。

佛塞拉表示，美國是合法移民、不是無證客的「移民國家」，憑什麼無證客在無需詳細審查的情況下就能大搖大擺地入境美國，讓本地人犧牲自己的權益來照顧他們；市府不但濫用了數以千萬元的經費在供應難民的吃住、醫療和教育方面，現在又要安置他們到各區去，對此絕不能容許。

在史島居住超過50年的華裔許任貴表示，「島岸老人公寓」是擁有絕佳海邊風景的寶地，仗著退休後都很嚮往住在這裡，不能任由市府拿來改作收容中心，沒有人知道無證客湧入後會對社區造成什麼影響，他也憂心居民原有的平靜生活遭到破壞。