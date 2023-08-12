長島市四星酒店 傳徵作庇護所

長島市一家四星級酒店或將在近日被徵用作一處新的無證客收容所。（取自谷歌地圖）

在紐約市面臨無證客 危機，並為市府造成財政和政策壓力的大背景下，皇后區長島市 (Long Island City)一家四星級酒店，或將在近日被徵用作一處新的無證客收容所，以應對日益增加的庇護申請和移民 潮，目前，該酒店已經關閉。

據了解，位於長島市36街37-06號的「共鳴紙坊」(Collective Paper Factory)酒店上周已關閉，且正被改為人道救援及緊急應對中心，以用作無證移民收容所。早前運營時，該酒店擁有125間客房，以及公用空間、健身房、若干會議室、及一家位於底層的餐廳。

目前，尚不清楚將在這一棟五層建築安置的無證客的數量。最新的統計數據顯示，自2022年春季以來，近10萬名無證已湧入紐約市，預計到2025年夏季，將花費政府120億元用於報銷其住所、食品、教育等各項服務。

儘管市長辦公室暫未對此事做出回應，但該酒店一名工作人員表示，酒店內部將很快用作收容無證移民。當地市議員元在熙(Julie Won)發言人則並未透露辦公室是否已被告知此計畫，並表示在無證客危機期間，市府僅在選作收容所的酒店開設的一或兩天之前通知地方官員。在此酒店所屬的市議會第26選區內，已經有超過30個收容所。

今年2月，位於長島市荷蘭溪(Dutch Kills)40大道交12街口的三星酒店「Wingate」亦被改建為移民收容所，引來周邊居民擔憂。同時，市府此前宣布在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)停車場建設人道救援及緊急應對中心，這一處新搭建的帳篷最多將容納1000名單身無證男性。此外，蘭德爾島(Randall's Island)上也將設置帳篷營地以安置庇護客，建成後可以容納2000名單身男性暫住。