我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

長島市四星酒店 傳徵作庇護所

記者劉梓祁／紐約報導
長島市一家四星級酒店或將在近日被徵用作一處新的無證客收容所。（取自谷歌地圖）
長島市一家四星級酒店或將在近日被徵用作一處新的無證客收容所。（取自谷歌地圖）

在紐約市面臨無證客危機，並為市府造成財政和政策壓力的大背景下，皇后區長島市(Long Island City)一家四星級酒店，或將在近日被徵用作一處新的無證客收容所，以應對日益增加的庇護申請和移民潮，目前，該酒店已經關閉。

據了解，位於長島市36街37-06號的「共鳴紙坊」(Collective Paper Factory)酒店上周已關閉，且正被改為人道救援及緊急應對中心，以用作無證移民收容所。早前運營時，該酒店擁有125間客房，以及公用空間、健身房、若干會議室、及一家位於底層的餐廳。

目前，尚不清楚將在這一棟五層建築安置的無證客的數量。最新的統計數據顯示，自2022年春季以來，近10萬名無證已湧入紐約市，預計到2025年夏季，將花費政府120億元用於報銷其住所、食品、教育等各項服務。

儘管市長辦公室暫未對此事做出回應，但該酒店一名工作人員表示，酒店內部將很快用作收容無證移民。當地市議員元在熙(Julie Won)發言人則並未透露辦公室是否已被告知此計畫，並表示在無證客危機期間，市府僅在選作收容所的酒店開設的一或兩天之前通知地方官員。在此酒店所屬的市議會第26選區內，已經有超過30個收容所。

今年2月，位於長島市荷蘭溪(Dutch Kills)40大道交12街口的三星酒店「Wingate」亦被改建為移民收容所，引來周邊居民擔憂。同時，市府此前宣布在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)停車場建設人道救援及緊急應對中心，這一處新搭建的帳篷最多將容納1000名單身無證男性。此外，蘭德爾島(Randall's Island)上也將設置帳篷營地以安置庇護客，建成後可以容納2000名單身男性暫住。

長島市 移民 無證客

上一則

華人企業家林建新追悼會 逾百人弔唁

下一則

華母講故事涉基督信仰 遭圖書館中斷

延伸閱讀

庇護所60天驅逐政策挨批 市府：養不起

庇護所60天驅逐政策挨批 市府：養不起
安置庇護客 蘭德爾島帳篷開建

安置庇護客 蘭德爾島帳篷開建
布碌崙華社示威 反建庇護所 兩黨民代齊聚 痛批市府決策不透明

布碌崙華社示威 反建庇護所 兩黨民代齊聚 痛批市府決策不透明
美食＋表演＋文創 長島市首次台灣夜市 6日開張

美食＋表演＋文創 長島市首次台灣夜市 6日開張

熱門新聞

林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子