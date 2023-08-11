紐約州參議會共和黨領袖奧特 挺SHSAT考試

州參議會共和黨領袖奧特發文反對取消SHSAT考試，圖為此前家長集會抗議取消SHSAT。(本報檔案照)

州參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)10日發表聲明，反對取消特殊高中 入學考試(SHSAT )。華裔教育維權人士對奧特的聲明表示歡迎，但認為就阻止取消SHSAT考試的議案而言，這種聲音還不夠有威力。

奧特在聲明中說，最近有人發表文章再次提出，為了公平競爭，必須取消紐約市 特殊高中入學考試；他表示，SHSAT競爭激烈是理所當然的，因為享有盛譽的特殊高中為眾多學子提供了成功和出類拔萃的途徑。「紐約市的特殊高中有著悠久而輝煌的歷史，吸引智力和能力出眾的學生，通過長期的勤奮學習，在這項考試中脫穎而出，進而有機會進心儀的大學深造，從而成功開拓職業生涯。」

奧特指出，紐約市應該繼續幫助更多的學生更好地準備SHSAT考試，而不是取消考試，懲罰那些為通過這一考試而勤奮努力的學生，擇優錄取仍然是決定是否進入特殊高中的一種客觀公正的方式；紐約市可以采取行動幫助更多學生做好準備，為更多的學生提供更多的機會，但不能以犧牲亞裔美國人的利益為代價。

他認為，紐約州應該盡一切努力，促進每一所公立學校的發展，培養更多優秀的學生，無論是紐約長期表現不佳的學校還是著名的特殊高中。奧特說，應該開展一系列工作，從擴大早期學習的機會到加強暑期補習計畫， 既要幫助每個學生取得優異的學業成績，又要鼓勵紐約所有公立學校實現更大程度的多元化，但紐約市絕對不應該降低入學標準，或對來自任何特定種族或族裔群體的年輕學生的人數武斷地設置上限。