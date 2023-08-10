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專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名亞裔留學生遭遇租房騙局，被騙搬往虛假住址，損失1800元。(范先生提供)
一名亞裔留學生遭遇租房騙局，被騙搬往虛假住址，損失1800元。(范先生提供)

根據華人搬家業者的反應，近來，網路合租騙局又在紐約重現，騙子鎖定在紐約沒有生活經驗的移民及防範意識薄弱的留學生，假扮中介及合租的室友，誘使他們提前交付全額房租及押金，受害人到所謂的租房公寓後才發現，並無房源及室友，一位留學生也在近日以如此手法被騙1800元。

華人胖哥搬家公司的業者范先生表示，他8日幫助一位在紐約上大學的越南留學生搬家，並於上午11時左右開貨車來到布碌崙(布魯克林)距離傑基羅賓遜大道(Jackie Robinson Parkway)不遠的一棟民宅前，留學生說，這就是他的「新住所」。

但當他敲門與屋主聯絡時，卻被屋主告知這棟房是住宅(house)，而不是公寓，也並沒有出租，屋主還說，這已經是這個月第三個聲稱要搬進他家的學生，建議留學生報警。

范先生說，這位留學生是在網上透過中介租房，已提前支付900元的月租及900元的押金，當時，中介還給了他室友的聯絡方式，在到達10多分鐘前，他還在與這位室友聯繫，但到了之後這位「室友」卻不接電話與不回信息，於是只能將他的行李再往回搬。

范先生還說，目前，這位越南留學生已於9日搬入了新家，但對被騙經歷身懷陰影，顯然，該起案件裡的中介和室友都是假扮，他已兩、三年沒有遇到這樣的合租騙局，豈料如今又在紐約重現。

他表示，騙子一般鎖定沒有在紐約生活及安全防詐騙意識較為薄弱的留學生等，提醒民眾在看房及訂房時，切勿全額支付陌生人房租及其他相關費用，而是僅支付一部分的小額訂金。

對此類案件有線索的知情民眾，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

被騙的留學生只能打道回府。(范先生提供)
被騙的留學生只能打道回府。(范先生提供)

留學生 越南 華人

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