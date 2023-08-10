響應名人號召 曼哈頓數千人騷亂 警再公布20嫌疑人

市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）

紐約市曼哈頓 日前發生大規模騷亂，數千人為響應網路名人號召聚集於聯合廣場(Union Square)，其中多人破壞沿街設施並與警員產生衝突，一度失控的場面導致交通阻塞和市警(NYPD)封鎖總局；儘管當日已有至少60餘人被捕，警方仍在不斷尋找涉嫌製造混亂人士，公布近20人影像。

本月4月，有多達6000人聚集在聯合廣場，以響應網路熱門主播塞納特(Kai Cenat)宣稱的遊戲設備贈送活動，但隨即導致場面過度擁擠並失控，從而演變成騷亂。隨著衝突爆發，多名青年向警察投擲石塊和椅子或損壞沿路車輛，以及啟動滅火器和燃放煙花。

事發後，市警宣布採取最高級別緊急響應「四級動員」(Level 4 Mobilization)，近千位警員到場驅散人群並逮捕66人，其中包括約30名未成年人，同時封鎖了位於下城華埠 旁的市警總局。市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，被捕青年不僅相互攻擊，還襲擊了警察。

當日下午，市警總局被金屬柵欄圍起並有大量警員職守，僅有工作人員和周邊住戶得以進入；同時，多輛警車和未在營運的巴士將被捕騷亂參與者送至現場等候處理，後者戴手銬被押送進樓內。

過去數日，市警仍在就騷亂發出通緝令，並公布數張涉事青年圖像，其因破壞財產、毆打他人等多種原因被列為嫌犯，人數至少接近20位。根據轄區相鄰聯合廣場的市警第9和第13分局，追查者均在騷亂現場，其中10餘人年齡介於15和18歲。

市警呼籲公眾協助識別並表示，嫌犯當天不僅對路邊停放的車輛進行踢踹、跳躍等破壞行為，導致擋風玻璃破裂，還將施工處的大桶扔向一名59歲警員，致其頭部等多處受傷，隨後逃亡不明方向。